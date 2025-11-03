Ceda Inc

Levantando Copas, Elevando los Ánimos!

1600 New Hampshire Ave NW

Washington, DC 20009, USA

Admisión al Evento - Miembros de CEDA
$45

Los miembros de CEDA disfrutan de un descuento en la admisión.

Admisión al Evento - No Miembros
$55
Admisión al Evento + Donación
$100

Su donación apoyará el proyecto de la Fundación San Genaro para llevar agua limpia y filtrada a cuatro escuelas rurales en Santiago del Estero, Argentina.

Patrocinar Proyecto de Escuelas Rurales
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Conviértete en patrocinador del proyecto de la Fundación San Genaro, llevando agua limpia y filtrada a escuelas rurales en Santiago del Estero, Argentina. Incluye dos (2) admisiones al evento.

