Tienda de Rally Pink

Musculosa de Hombre
Camiseta sin mangas edición limitada de Octubre para Hombres con estampado naranja "cocina" y rosa en el cuello. Disponible por tiempo limitado. Detalles: Bella & Canvas 100% algodón peinado ringspun

  • Pre-encogido
  • Ajuste al cuerpo
  • Talla unisex
  • Costuras laterales
Musculosa de Mujer
Camiseta sin mangas edición limitada de Oktober para Mujeres con estampado naranja "cocina" y rosa en el cuello. Disponible por tiempo limitado. Detalles: Bella & Canvas 100% algodón Airlume peinado y hilado en anillo

  • Pre-encogido
  • Ajuste relajado
  • Aberturas de brazo bajas
  • Dobladillo inferior curvado
  • Costuras laterales


Camiseta Clásica Softstyle - Unisex
Camiseta clásica Softstyle con estampado blanco "cocina" y rosa en el cuello. Detalles: Camiseta Gildan Softstyle® CVC

  • 60/40 algodón/poliéster
  • El poliéster proporciona un tacto suave y caído
  • Ajuste clásico moderno
  • Cuello de costilla de ancho estrecho
  • Cuello y hombros reforzados con cinta para mayor comodidad y durabilidad
