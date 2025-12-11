Alcanza las estrellas

Ofrecido por
Mensual
¡Paga por 1 fardo de heno cada mes! Los caballos de STARS comen alrededor de 400 fardos al año
Mensual
¡Paga por 1 bolsa de grano cada mes! Los caballos de STARS comen alrededor de 220 bolsas al año
Mensual
Contribuye al cuidado veterinario anual. Esto incluye los chequeos anuales de los caballos de STAR, vacunaciones/procedimientos de rutina y tener fondos reservados para emergencias
Mensual
Contribute to best practice care for STAR horses. This includes bedding, farrier care, daily supplements, medication, wormer, fly spray, grooming supplies, etc.
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