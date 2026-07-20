Green marching band uniforms with pirate patches hang in the foreground, with more uniforms visible in the blurred background.
Reedley Pirate Band Boosters

Ofrecido por

Reedley Pirate Band Boosters

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Tienda de UNIFORMES de la Banda Pirata de Reedley

Lugar de recogida

RHS PAT,

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Camiseta interior de banda blanca 2XL
$5

Esta es una camiseta interior blanca de banda barata y con descuento, con el logo de la banda y la fecha de un año pasado. El año será aleatorio entre 2018 y 2025. Esta camiseta está aprobada para usar debajo del uniforme.

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Camiseta interior de banda blanca XL
$5

Esta es una camiseta interior blanca de banda barata y con descuento, con el logo de la banda y la fecha de un año pasado. El año será aleatorio entre 2018 y 2025. Esta camiseta está aprobada para usar debajo del uniforme.

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Camiseta interior de banda blanca GRANDE
$5

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Camiseta interior de banda blanca MEDIANA
$5

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Camiseta interior de banda blanca PEQUEÑA
$5

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Camiseta sin mangas blanca NO AÑO
$11

Camiseta interior de uniforme de banda a precio completo con el logo de la banda y sin fecha de año.

Guantes blancos SIN PERLAS LISOS XL
$5

GUANTES SIN PERLAS para los siguientes instrumentos:

Guantes blancos SIN PERLAS LARGOS
$5

GUANTES SIN PERLAS para los siguientes instrumentos:

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Guantes blancos SIN PERLAS MEDIANOS
$5

GUANTES SIN PERLAS para los siguientes instrumentos:

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Guantes blancos SIN PERLAS PEQUEÑOS
$5

GUANTES SIN PERLAS para los siguientes instrumentos:

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Guantes Blancos CON BEAD XL
$5

GUANTES CON BEAD para los siguientes instrumentos:

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Guantes Blancos CON BEAD GRANDE
$5

GUANTES CON BEAD para los siguientes instrumentos:

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Guantes Blancos CON BEAD MEDIANO
$5

GUANTES CON BEAD para los siguientes instrumentos:

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Guantes Blancos CON BEAD PEQUEÑO
$5

GUANTES CON BEAD para los siguientes instrumentos:

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Guantes BEADED Blancos XSMALL
$5

GUANTES BEADED para los siguientes instrumentos:

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Boina TUBA/
$15

Las boinas son solo para los siguientes:

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Bandana de Drumline y Percusión
$2

Las bandanas son solo para la línea de tambores y percusión/ensamble de frente

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ZAPATOS DE MARCHA NEGROS
$62

Tu estudiante de PRIMER AÑO necesitará probarse y recibir el ajuste del calzado durante la revisión del uniforme. Por favor, habla con tu estudiante; estos zapatos no calzarán como sus zapatillas deportivas. Son un zapato de marcha, más parecido a un zapato de vestir.


***ESTUDIANTES QUE REGRESAN A LA BANDA, no comprarán estos zapatos, SIN EMBARGO, deberán probárselos y recibir el ajuste durante la revisión del uniforme.

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