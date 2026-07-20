Tienda de UNIFORMES de la Banda Pirata de Reedley

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RHS PAT,
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Esta es una camiseta interior blanca de banda barata y con descuento, con el logo de la banda y la fecha de un año pasado. El año será aleatorio entre 2018 y 2025. Esta camiseta está aprobada para usar debajo del uniforme.
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Camiseta interior de uniforme de banda a precio completo con el logo de la banda y sin fecha de año.
GUANTES SIN PERLAS para los siguientes instrumentos:
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GUANTES CON BEAD para los siguientes instrumentos:
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GUANTES BEADED para los siguientes instrumentos:
Las boinas son solo para los siguientes:
Las bandanas son solo para la línea de tambores y percusión/ensamble de frente
Tu estudiante de PRIMER AÑO necesitará probarse y recibir el ajuste del calzado durante la revisión del uniforme. Por favor, habla con tu estudiante; estos zapatos no calzarán como sus zapatillas deportivas. Son un zapato de marcha, más parecido a un zapato de vestir.
***ESTUDIANTES QUE REGRESAN A LA BANDA, no comprarán estos zapatos, SIN EMBARGO, deberán probárselos y recibir el ajuste durante la revisión del uniforme.
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