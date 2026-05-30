Honorarios y Multas de Árbitros

Acerca de este evento
Cargo de Cornisa para Torneo de Temporada
Tu equipo no se presentó a un partido.
Cargo para limpiar la Tarjeta Roja de (1) un Jugador.
Cargo para jugadores que rompen las reglas o se comportan de manera antideportiva. Uno por jugador.
Esta multa se aplica por conducta antideportiva, abuso verbal, acoso, intimidación, comportamiento amenazante o cualquier forma de falta de respeto dirigida hacia árbitros, personal de la liga, voluntarios, personal de campo u oficiales del evento antes, durante o después de las actividades de la liga.
Tarifa para jugadores/equipos que dañen las instalaciones.
Tarifa por abandonar el partido durante el juego.
La tarifa por pelea solo se considera para permitir que un jugador expulsado regrese a jugar. El entrenador y el equipo deben reunirse con el Comité Disciplinario para decidir.
Esta es una tarifa para reintegrar a (1) un jugador después de mostrar recuperación. El jugador y en algunos casos el equipo en su totalidad pueden ser expulsados de la liga.
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