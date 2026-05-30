Conasupo

Organizado por

Conasupo

Acerca de este evento

Honorarios y Multas de Árbitros

Cargo de Arbitraje
$88

Cargo de Cornisa para Torneo de Temporada

Fracaso en Presentarse (Cargo de Pérdida)
$100

Tu equipo no se presentó a un partido.

Cargo por Tarjeta Roja Directa
$50

Cargo para limpiar la Tarjeta Roja de (1) un Jugador.

Cargo por Conducta Antideportiva
$50

Cargo para jugadores que rompen las reglas o se comportan de manera antideportiva. Uno por jugador.

Multa por Falta de Respeto a Árbitros/Personal de la Liga
$100

Esta multa se aplica por conducta antideportiva, abuso verbal, acoso, intimidación, comportamiento amenazante o cualquier forma de falta de respeto dirigida hacia árbitros, personal de la liga, voluntarios, personal de campo u oficiales del evento antes, durante o después de las actividades de la liga.

Tarifa por Daños a las Instalaciones
$100

Tarifa para jugadores/equipos que dañen las instalaciones.

Tarifa por Abandono de Partido
$80

Tarifa por abandonar el partido durante el juego.

Tarifa por Pelea
$200

La tarifa por pelea solo se considera para permitir que un jugador expulsado regrese a jugar. El entrenador y el equipo deben reunirse con el Comité Disciplinario para decidir.

Tarifa por Uso de Alcohol/Sustancias
$500

Esta es una tarifa para reintegrar a (1) un jugador después de mostrar recuperación. El jugador y en algunos casos el equipo en su totalidad pueden ser expulsados de la liga.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!