Relay For Life of Lakes Area MN Fundraisers: Torneo de Cornhole

Park Rapids Legion

Park Rapids, MN

Tossin' Por Un Torneo de Cornhole Cure - Registro
$60
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

$60 por equipo Inscripción regular


Normas de la casa - Eliminación doble - Regalo gratuito para los Primeros diez equipos que se inscriban - Premios para el 1º, 2º y 3º lugar. Check-in/Registro 10:15 - 10:55 a. m. y el torneo comienza a las 11:15 a. m.

Todos los participantes deben firmar una exención de responsabilidad y registrarse

Tossin' Por Un Patrocinio de Evento de Cura
$150

•Incluye una inscripción de equipo de Cornhole

• El nombre de la empresa se incluirá como patrocinador en materiales de marketing, incluyendo banner en el evento, publicaciones en Facebook y volantes

Tossin' Por Un Patrocinio de Evento de Cura
$250

•Incluye una inscripción de equipo de Cornhole

• El logotipo de la empresa se incluirá como patrocinador en materiales de marketing, incluyendo banner en el evento, publicaciones en Facebook y volantes

Homenaje de Mariposas
$20

$20 por Homenaje de Mariposas. La liberación se llevará a cabo en el evento Relay For Life y se presentará en Facebook Live para aquellos que no puedan asistir en persona.

