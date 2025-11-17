Relay For Life of Lakes Area MN Fundraisers: Torneo de Cornhole

$60 por equipo Inscripción regular





Normas de la casa - Eliminación doble - Regalo gratuito para los Primeros diez equipos que se inscriban - Premios para el 1º, 2º y 3º lugar. Check-in/Registro 10:15 - 10:55 a. m. y el torneo comienza a las 11:15 a. m.

Todos los participantes deben firmar una exención de responsabilidad y registrarse