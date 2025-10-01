Remember Me Brunch

301 N Hickory St

Summerville, SC 29483, USA

BRUNCH TICKET
$20

Tickets Include: Food, Coffee & Tea. Beer & Wine available for purchase. Ticket price does NOT include alcohol.

Respite Sponsor
$150

Two Tickets, Marketing Recognition on social media & website, Opportunity to provide a gift basket

*Provides two caregiver and/or volunteer tickets to the event*

Caregiver Sponsor
$250

Four Tickets, Marketing Recognition on social media & website, Marketing Table at Event, Opportunity to provide a gift basket

*Provides two caregiver and/or volunteer tickets to the event*

Photo Booth Sponsor *exclusive*
$500

Four Tickets, Marketing Recognition on social media & website, Logo on signage at the event & photo booth, Marketing Table at Event, Opportunity to provide a gift basket

*Provides four program volunteer tickets to the event*

Beverage Sponsor *exclusive*
$500

Four Tickets, Marketing Recognition on social media & website, Logo on signage at the event & at the bar / beverage station, Marketing Table at Event, Opportunity to provide a gift basket

*Provides four program volunteer tickets to the event*

Trivia Sponsor *exclusive*
$500

Four Tickets, Marketing Recognition on social media & website, Logo on signage at the event, Marketing Table at Event, Opportunity to provide a gift basket

*Provides four caregiver tickets to the event*

Food Sponsor *exclusive*
$750

Six Tickets, Marketing Recognition on social media & website, Logo on signage at the event, Marketing Table at Event, Opportunity to provie a gift basket

*Provides six caregiver tickets to the event*

Venue Sponsor
$1,000

Eight Tickets, Marketing Recognition on social media & website, Logo on signage at the event, Marketing Table at Event, Opportunity to provide a gift basket, Speaking Opportunity, Logo on Marketing Materials

*Provides eight caregiver tickets to the event*

