<p>Membresías del Proyecto de Bicicletas de Reno</p>

Esta membresía con descuento está disponible para estudiantes, maestros, veteranos y personal militar actual, socorristas y personas que trabajan en la industria de la bicicleta. ¡Apoya los programas e impacto de RBP en la comunidad de Reno convirtiéndote en miembro! Además de apoyar a nuestra organización sin fines de lucro, esta membresía te dará acceso exclusivo a ofertas para miembros y regalos, talleres con descuento y uso gratuito de nuestras estaciones de trabajo públicas durante ciertas horas de cada semana. Esta membresía se renovará anualmente y puedes cancelar en cualquier momento. No se emitirán reembolsos si cancelas antes del final del año.