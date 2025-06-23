<p>Membresías del Proyecto de Bicicletas de Reno</p>

Ofrecido por
Anual
Only available through December 31, 2025. This $50 membership provides discounted admission to workshops, and 25 hours of public workstation time. We are phasing out our old membership system, but will allow folks one last chance to get this membership before we officially switch over to our new system on January 1st. This membership will last for 1 year.
Mensual
¡Apoya los programas e impacto de RBP en la comunidad de Reno convirtiéndote en miembro! Además de apoyar a nuestra organización sin fines de lucro, esta membresía te dará acceso exclusivo a ofertas para miembros y regalos, talleres con descuento y uso gratuito de nuestras estaciones de trabajo públicas durante ciertas horas de cada semana. Esta membresía se renovará mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento.
Mensual
Esta membresía con descuento está disponible para estudiantes, maestros, veteranos y personal militar actual, socorristas y personas que trabajan en la industria de la bicicleta. ¡Apoya los programas e impacto de RBP en la comunidad de Reno comprando una membresía mensual! Además de apoyar a nuestra organización sin fines de lucro, esta membresía te dará acceso exclusivo a ofertas para miembros y regalos, talleres con descuento y uso gratuito de nuestras estaciones de trabajo públicas durante ciertas horas de cada semana. Esta membresía se renovará mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento.
Anual
¡Apoya los programas e impacto de RBP en la comunidad de Reno convirtiéndote en miembro! Además de apoyar a nuestra organización sin fines de lucro, esta membresía te dará acceso exclusivo a ofertas para miembros y regalos, talleres con descuento y uso gratuito de nuestras estaciones de trabajo públicas durante ciertas horas de cada semana. Esta membresía se renovará anualmente y puedes cancelar en cualquier momento. No se emitirán reembolsos si cancelas antes del final del año.
Anual
Esta membresía con descuento está disponible para estudiantes, maestros, veteranos y personal militar actual, socorristas y personas que trabajan en la industria de la bicicleta. ¡Apoya los programas e impacto de RBP en la comunidad de Reno convirtiéndote en miembro! Además de apoyar a nuestra organización sin fines de lucro, esta membresía te dará acceso exclusivo a ofertas para miembros y regalos, talleres con descuento y uso gratuito de nuestras estaciones de trabajo públicas durante ciertas horas de cada semana. Esta membresía se renovará anualmente y puedes cancelar en cualquier momento. No se emitirán reembolsos si cancelas antes del final del año.
Anual
¡Aumenta tu apoyo a los programas e impacto de RBP en la comunidad de Reno comprando membresías para toda tu familia! Además de apoyar a nuestra organización sin fines de lucro, esta membresía te dará acceso exclusivo a ofertas para miembros y regalos, talleres con descuento y uso gratuito de nuestras estaciones de trabajo públicas durante ciertas horas de cada semana. Una "familia" incluye hasta 4 personas en un mismo hogar. Esta membresía se renovará anualmente y puedes cancelar en cualquier momento. No se emitirán reembolsos si cancelas antes del final del año.
Sin expiración
¡Aumenta tu apoyo a los programas e impacto de RBP en la comunidad de Reno y conviértete en un miembro de por vida! Además de apoyar a nuestra organización sin fines de lucro, esta membresía te dará acceso exclusivo a ofertas para miembros y regalos, talleres gratuitos, uso ilimitado gratuito de nuestras estaciones de trabajo públicas y un 10% de descuento en todos los productos de RBP (excluyendo bicicletas o Vehículos Human Playa)!
