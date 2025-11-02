Rescue Me WV INC

Rescue Me WV INC

Rescate Me WV INC's Subasta Silenciosa

59 E Rd, Martinsburg, WV 25404, USA

21 pulgadas Corona de Navidad item
21 pulgadas Corona de Navidad
$10

Puja inicial

Donado por Helen Hamer

22 pulgadas Corona item
22 pulgadas Corona
$10

Puja inicial

Donado por Helen Hamer

17 Pulgadas Corona Disco item
17 Pulgadas Corona Disco
$10

Puja inicial

Donado por Helen Hamer

20 Corona de Navidad item
20 Corona de Navidad
$10

Puja inicial

Donado por Tina Koepke

22 Pulgadas Corona de Navidad item
22 Pulgadas Corona de Navidad
$10

Puja inicial

Donado por Patty Rhodes

2 24 inch Arch Swags item
2 24 inch Arch Swags
$10

Puja inicial

Donated by Helen Hamer

30 inch Happy Holidays item
30 inch Happy Holidays
$25

Puja inicial

Donated by Barbie Huff

28 inch Lighted Red Truck Wreath item
28 inch Lighted Red Truck Wreath
$10

Puja inicial

Donated by Speed Demon Auto Detail

20 Inch Christmas Wreath item
20 Inch Christmas Wreath
$10

Puja inicial

Donated by Tina Koepke

23 inch Believe Wreath item
23 inch Believe Wreath
$10

Puja inicial

Donated by Rachel Spiker

33 pulgadas árbol alto $300+ tarjetas de regalo item
33 pulgadas árbol alto $300+ tarjetas de regalo
$50

Puja inicial

Gracias a los boletos de lotería de Camaleón - 10

Hoss Steak House - $25 

Olive Garden - $25 

Kings Pizza - $25 

Shepherdstown Sweet Shop - $50 

Martins Food Store - $25 

Blue Moon Cafe (2) - $10 

Shepherdstown Pedal & Paddle- $100 

Panera Bread- $15 

Logans -con una compra de $25 

(4) Comidas para Niños Gratis 

(2) Postres Gratis 

(2) Plato Principal Gratis 

Tropical Cafe - (2) Batido o comida 

Panda Express - (8) Comidas de Oso Gratis 

Crumbl - (2) Galletas Gratis 

Una Navidad de Gnomos item
Una Navidad de Gnomos
$10

Puja inicial

Donado por Helen Hamer

Bienvenida de 21 pulgadas a Casa item
Bienvenida de 21 pulgadas a Casa
$10

Puja inicial

Donado por Casey Petefish

Bienvenida de Invierno item
Bienvenida de Invierno
$10

Puja inicial

Donado por Barbara Stewart

Guirnalda del Grinch 22 pulgadas item
Guirnalda del Grinch 22 pulgadas
$10

Puja inicial

Donado por Lisa Catalano

20 inch Christmas Wreath item
20 inch Christmas Wreath
$10

Puja inicial

Donated By: Jim & Linda Bowers

Wicked Glinda the Good Witch 22 inch item
Wicked Glinda the Good Witch 22 inch
$10

Puja inicial

Made & Donated by Sofia Catalano

Plaid Santa Wreath 22 inch item
Plaid Santa Wreath 22 inch
$25

Puja inicial

Made & Donated by Sofia Catalano

Green floral stocking item
Green floral stocking
$10

Puja inicial

Donated by Kimbee’s Creations

Candyland Wreath 22 inch item
Candyland Wreath 22 inch
$25

Puja inicial

Sing it “ 4 Cardinals, 3 Christmas trees, 2 snowman” item
Sing it “ 4 Cardinals, 3 Christmas trees, 2 snowman”
$25

Puja inicial

Made and donated by Lisa & Sofia Catalano

Grinch 3‘ x 3 1/2‘ Wreath item
Grinch 3‘ x 3 1/2‘ Wreath
$35

Puja inicial

Made and donated by Sheila Campbell

Wreath so large we had to cut the picture in half so it would let us load…LOL


Elf Wreath 20 inch item
Elf Wreath 20 inch
$20

Puja inicial

Donated by Tina Treadwill

Hope wreath 19 inch item
Hope wreath 19 inch
$10

Puja inicial

Pink & Black Wreath item
Pink & Black Wreath
$25

Puja inicial

Made and donated by Sofia Catalano

White Christmas Lighted Wreath item
White Christmas Lighted Wreath
$25

Puja inicial

Donated by Renee Turner

Olaf Frozen Wreath 22inch item
Olaf Frozen Wreath 22inch
$25

Puja inicial

Made and donated by Lisa Catalano

30 inch handmade wooden snowflake item
30 inch handmade wooden snowflake
$25

Puja inicial

Donated by the Caton Family- Handmade Snowflake

30 in

27”x19” Handmade Wooded Tree item
27”x19” Handmade Wooded Tree
$80

Puja inicial

Handmade & Donated by the Catons

27“ x 19“

Truly sorry we’re having problems getting the entire picture to load into the provided frame

