Rescate Me WV INC's Subasta Silenciosa

Organizado por
Acerca de este evento
59 E Rd, Martinsburg, WV 25404, USA
Puja inicial
Donado por Helen Hamer
Puja inicial
Donado por Helen Hamer
Puja inicial
Donado por Helen Hamer
Puja inicial
Donado por Tina Koepke
Puja inicial
Donado por Patty Rhodes
Puja inicial
Donated by Helen Hamer
Puja inicial
Donated by Barbie Huff
Puja inicial
Donated by Speed Demon Auto Detail
Puja inicial
Donated by Tina Koepke
Puja inicial
Donated by Rachel Spiker
Puja inicial
Gracias a los boletos de lotería de Camaleón - 10
Hoss Steak House - $25
Olive Garden - $25
Kings Pizza - $25
Shepherdstown Sweet Shop - $50
Martins Food Store - $25
Blue Moon Cafe (2) - $10
Shepherdstown Pedal & Paddle- $100
Panera Bread- $15
Logans -con una compra de $25
(4) Comidas para Niños Gratis
(2) Postres Gratis
(2) Plato Principal Gratis
Tropical Cafe - (2) Batido o comida
Panda Express - (8) Comidas de Oso Gratis
Crumbl - (2) Galletas Gratis
Puja inicial
Donado por Helen Hamer
Puja inicial
Donado por Casey Petefish
Puja inicial
Donado por Barbara Stewart
Puja inicial
Donado por Lisa Catalano
Puja inicial
Donated By: Jim & Linda Bowers
Puja inicial
Made & Donated by Sofia Catalano
Puja inicial
Made & Donated by Sofia Catalano
Puja inicial
Donated by Kimbee’s Creations
Puja inicial
Puja inicial
Made and donated by Lisa & Sofia Catalano
Puja inicial
Made and donated by Sheila Campbell
Wreath so large we had to cut the picture in half so it would let us load…LOL
Puja inicial
Donated by Tina Treadwill
Puja inicial
Puja inicial
Made and donated by Sofia Catalano
Puja inicial
Donated by Renee Turner
Puja inicial
Made and donated by Lisa Catalano
Puja inicial
Donated by the Caton Family- Handmade Snowflake
30 in
Puja inicial
Handmade & Donated by the Catons
27“ x 19“
Truly sorry we’re having problems getting the entire picture to load into the provided frame
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!