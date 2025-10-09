Reservar 25/26 Fechas de la Temporada de Mercado

Organizado por
Esto es para reservar tu lugar de vendedor solo para el sábado, 1 de noviembre -
** Nota - Si no deseas donar a esta Plataforma de Pago Zeffy, asegúrate de poner el área que pregunta si deseas donar a su plataforma en cero. Si olvidas poner en cero esa área, Mavyn (los mercados {el Mercado de la Calle 32 / Mercado Comunitario de Homestead / AAEC y MEOIH} no son responsables de reembolsar o devolver esas tarifas, así que presta atención y asegúrate de poner en cero esa sección si no deseas donar la cantidad adicional al proceso de pago de la plataforma llamada Zeffy.) **
No se darán reembolsos por AUSENCIAS. Este es un evento deducible de impuestos, por lo tanto no se darán reembolsos.
Esto es para vendedores que solo tendrán un stand informativo o de leads. Esto es solo por un día.
Esta es una tarifa con descuento para los vendedores que deseen reservar tanto el sábado como el domingo del mismo fin de semana.
Esto es para reservar tu lugar para un mercado del sábado pero no para el domingo del mismo fin de semana.
Podrás seleccionar las fechas más adelante en el formulario aquí cuando estés pagando.
Esto es para reservar su espacio para un Mercado de Domingo pero no para el Domingo del mismo fin de semana.
Podrá seleccionar las fechas más tarde en el formulario aquí cuando esté pagando.
This is for 2 Spots on the Same Date on one Saturday or One Sunday,
You will Select your one Date for 2 spots on same day later in this form.
