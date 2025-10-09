Reservar 25/26 Fechas de la Temporada de Mercado

Esto es para reservar tu lugar de vendedor solo para el sábado, 1 de noviembre -





** Nota - Si no deseas donar a esta Plataforma de Pago Zeffy, asegúrate de poner el área que pregunta si deseas donar a su plataforma en cero. Si olvidas poner en cero esa área, Mavyn (los mercados {el Mercado de la Calle 32 / Mercado Comunitario de Homestead / AAEC y MEOIH} no son responsables de reembolsar o devolver esas tarifas, así que presta atención y asegúrate de poner en cero esa sección si no deseas donar la cantidad adicional al proceso de pago de la plataforma llamada Zeffy.) **









No se darán reembolsos por AUSENCIAS. Este es un evento deducible de impuestos, por lo tanto no se darán reembolsos.