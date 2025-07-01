Retiro de Silencio para mujeres

Utilizamos Zeffy, un servicio online gratuito para organizaciones sin ánimo de lucro, para gestionar los pagos de nuestros eventos. En el momento de realizar el pago Zeffy solicita una donación para sí. Si no deseas realizar una donación a Zeffy, utiliza el menú desplegable para seleccionar «otro» en el campo del importe e introduce 0 $. Devoluciones serán posible sólo antes del 14 de agosto. Agradecemos su comprensión.

Utilizamos Zeffy, un servicio online gratuito para organizaciones sin ánimo de lucro, para gestionar los pagos de nuestros eventos. En el momento de realizar el pago Zeffy solicita una donación para sí. Si no deseas realizar una donación a Zeffy, utiliza el menú desplegable para seleccionar «otro» en el campo del importe e introduce 0 $. Devoluciones serán posible sólo antes del 14 de agosto. Agradecemos su comprensión.

seeMoreDetailsMobile