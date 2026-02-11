RITMO Y ROSAS

Entrenamiento de fundamentos y groove de hip-hop de 1 hora enfocado en la confianza, la musicalidad y las combinaciones básicas.

Incluye un círculo de improvisación de 30 minutos y sesión de práctica abierta con vibras de DJ en vivo.

Te irás sintiéndote centrado, empoderado y más seguro moviéndote por tu cuenta.





Rhythm & Roses se ofrece en una escala móvil de $10–$30 por clase.

Creemos que el movimiento debe ser accesible, así que tú eliges la tarifa que se alinee con tu capacidad actual. Cada boleto incluye la experiencia completa de la clase, sin importar el nivel que elijas.





Todos los participantes reciben la misma instrucción, tiempo social, experiencia con DJ en vivo, una rosa y un regalo de San Valentín.