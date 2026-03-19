Contemporary Classics Theatre

Organizado por

Contemporary Classics Theatre

Acerca de este evento

Richard II - Teatro Clásicos Contemporáneos Shakespeare en el Parque 2026

Various (see dates)

Sábado 18 de abril @ Peachtree Corners Forum
Gratuito

Todas las actuaciones comienzan a las 3PM y serán al aire libre.


5155 Peachtree Pkwy, Peachtree Corners, GA 30092

Domingo 18 de abril @ Peachtree Corners Forum
Gratuito

Todas las actuaciones comienzan a las 3PM y serán al aire libre.


5155 Peachtree Pkwy, Peachtree Corners, GA 30092

Sábado 25 de abril @ Autrey Mill
Gratuito

Todas las actuaciones comienzan a las 3PM y serán al aire libre.


9770 Autrey Mill Rd, Johns Creek, GA 30022

Domingo 26 de abril @ Autrey Mill
Gratuito

Todas las actuaciones comienzan a las 3PM y serán al aire libre.


9770 Autrey Mill Rd, Johns Creek, GA 30022

Sábado 2 de mayo @ Por determinar
Gratuito

Todas las actuaciones comienzan a las 3PM y serán al aire libre.

Domingo, 3 de mayo @ Por determinar
Gratuito

Todas las actuaciones comienzan a las 3PM y serán al aire libre.

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