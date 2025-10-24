Pta California Congress Of Parents Teachers & Students Inc

Organizado por

Pta California Congress Of Parents Teachers & Students Inc

Acerca de este evento

Riordan Rockets PTA Intercambio de Ropa y Juguetes

5531 Monte Vista St

Highland Park, CA 90042, USA

Donación sugerida y entrada
$5

Donación sugerida por persona - tu donación apoya eventos de la PTA como el festival de otoño y la fiesta en la piscina de regreso a clases, el programa de jardinería, el reconocimiento a los maestros y proyectos de embellecimiento escolar

Donar Admisión a la Comunidad
$5

Ayúdanos a hacer este evento gratuito para quienes lo necesiten en nuestra comunidad escolar. Cubre la donación sugerida para un miembro de nuestra comunidad

Admisión GRATUITA al Intercambio
Gratuito

Queremos que toda nuestra comunidad esté incluida, independientemente de la capacidad para pagar la tarifa de entrada. Usa este boleto si la donación sugerida sería un obstáculo para asistir.

Añadir una donación para Pta California Congress Of Parents Teachers & Students Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!