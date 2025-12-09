Rise And Remember

Organizado por

Rise And Remember

Acerca de este evento

Festival Rise and Remember 2026 – Registro de Vendedores

George Perry Floyd Sq

Minneapolis, MN 55407, USA

Familias Afectadas
Gratuito

Este espacio es para familiares que han perdido seres queridos a la violencia sancionada por el estado, incluida la brutalidad policial. Los vendedores en esta categoría pueden honrar a sus seres queridos compartiendo sus historias, vendiendo mercancía significativa, proporcionando recursos comunitarios o promoviendo iniciativas iniciadas en memoria de su ser querido.

Organizaciones Sin Fines de Lucro y Recursos Comunitarios
Gratuito

Se invita a las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias que sirven a las comunidades Negras, Indígenas y de Color (BIPOC) a conectarse con los asistentes al festival. Comparta información valiosa, ofrezca recursos gratuitos y participe con la comunidad en un entorno de apoyo y educación.

Vendedores de Mercancía de Organizaciones Sin Fines de Lucro
$50

Las organizaciones sin fines de lucro que deseen vender mercancía, clases, cursos o experiencias mientras comparten su misión e impacto son bienvenidas aquí. Este nivel proporciona una plataforma para resaltar su trabajo mientras conecta sus ofertas con la comunidad.

Political Organizations
$50

Political organizations that wish to fundraise, sell merchandise, and distribute literature are welcome here. This tier provides a platform to highlight your work while connecting your offerings with the community.

Vendedores de Mercancía de Jóvenes Emprendedores
$50

¡Se anima a los creadores jóvenes menores de 18 años a mostrar sus talentos! Desde joyas, ropa, libros y plantas hasta clases, cursos o experiencias, este nivel celebra la creatividad juvenil y brinda a los jóvenes empresarios una plataforma de apoyo para brillar.

Vendedores de Mercancía de Ancianos de la Comunidad
$50

Este nivel honra a los ancianos de 60+ años que son propietarios de pequeñas empresas con ingresos fijos o limitados. Comparta sus productos, joyas, ropa, libros, plantas, decoración del hogar, cuidado de la piel y más, mientras se conecta con los asistentes al festival y comparte su creatividad, sabiduría y experiencia.

Vendedores de mercancía estándar
$75

Se invita a pequeñas empresas y creadores de todo tipo a vender su mercancía única. Los artículos pueden incluir joyas, ropa, libros, plantas, servicios de bienestar y más. Los vendedores del pasado han ofrecido desde decoración para el hogar hasta cuidado de la piel, todo mientras se conectan con la comunidad de una manera significativa.

Vendedores de comida
$125

¡La comida une a las personas! Los camiones de comida, puestos, restaurantes emergentes y stands de bebidas son bienvenidos para compartir sus creaciones culinarias. Todos los vendedores de comida deben tener los permisos y licencias adecuadas para operar, garantizando una experiencia segura y deliciosa para los asistentes al festival.

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