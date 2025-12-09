Festival Rise and Remember 2026 – Registro de Vendedores

Acerca de este evento
Este espacio es para familiares que han perdido seres queridos a la violencia sancionada por el estado, incluida la brutalidad policial. Los vendedores en esta categoría pueden honrar a sus seres queridos compartiendo sus historias, vendiendo mercancía significativa, proporcionando recursos comunitarios o promoviendo iniciativas iniciadas en memoria de su ser querido.
Se invita a las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias que sirven a las comunidades Negras, Indígenas y de Color (BIPOC) a conectarse con los asistentes al festival. Comparta información valiosa, ofrezca recursos gratuitos y participe con la comunidad en un entorno de apoyo y educación.
Las organizaciones sin fines de lucro que deseen vender mercancía, clases, cursos o experiencias mientras comparten su misión e impacto son bienvenidas aquí. Este nivel proporciona una plataforma para resaltar su trabajo mientras conecta sus ofertas con la comunidad.
Political organizations that wish to fundraise, sell merchandise, and distribute literature are welcome here. This tier provides a platform to highlight your work while connecting your offerings with the community.
¡Se anima a los creadores jóvenes menores de 18 años a mostrar sus talentos! Desde joyas, ropa, libros y plantas hasta clases, cursos o experiencias, este nivel celebra la creatividad juvenil y brinda a los jóvenes empresarios una plataforma de apoyo para brillar.
Este nivel honra a los ancianos de 60+ años que son propietarios de pequeñas empresas con ingresos fijos o limitados. Comparta sus productos, joyas, ropa, libros, plantas, decoración del hogar, cuidado de la piel y más, mientras se conecta con los asistentes al festival y comparte su creatividad, sabiduría y experiencia.
Se invita a pequeñas empresas y creadores de todo tipo a vender su mercancía única. Los artículos pueden incluir joyas, ropa, libros, plantas, servicios de bienestar y más. Los vendedores del pasado han ofrecido desde decoración para el hogar hasta cuidado de la piel, todo mientras se conectan con la comunidad de una manera significativa.
¡La comida une a las personas! Los camiones de comida, puestos, restaurantes emergentes y stands de bebidas son bienvenidos para compartir sus creaciones culinarias. Todos los vendedores de comida deben tener los permisos y licencias adecuadas para operar, garantizando una experiencia segura y deliciosa para los asistentes al festival.
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