Bulverde Middle School PTSA

Organizado por

Bulverde Middle School PTSA

Acerca de este evento

Rise Up Warriors 8th Grade Dance

1400 Kinder Pkwy

San Antonio, TX 78260, USA

BMS 8th Grade Student Ticket
$25

¡Incluye la entrada al evento*, acceso a la cabina de fotos, un accesorio luminoso y la participación automática en nuestros sorteos de premios!**

Las primeras 10 entradas vendidas podrán solicitar una canción***; así que consigue la tuya con antelación y vístete para impresionar con atuendo semiformal para disfrutar de una noche inolvidable en la pista de baile.


*La elegibilidad para la entrada está sujeta al cumplimiento de las normas de participación del campus. Consulta el boletín informativo del campus para ver las pautas. NO se emitirán reembolsos a los estudiantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad.

**Es obligatorio estar presente para ganar en los sorteos de premios.

***La canción elegida NO puede contener lenguaje explícito.

Gratuito
Meal Add-on
$10
¡Añade una comida a tu entrada para el baile! La comida incluirá un sándwich de pollo original de Chick-fil-A, papas fritas y una bebida.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!