Rise Up Warriors 8th Grade Dance

¡Incluye la entrada al evento*, acceso a la cabina de fotos, un accesorio luminoso y la participación automática en nuestros sorteos de premios!**

Las primeras 10 entradas vendidas podrán solicitar una canción***; así que consigue la tuya con antelación y vístete para impresionar con atuendo semiformal para disfrutar de una noche inolvidable en la pista de baile.





*La elegibilidad para la entrada está sujeta al cumplimiento de las normas de participación del campus. Consulta el boletín informativo del campus para ver las pautas. NO se emitirán reembolsos a los estudiantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad.

**Es obligatorio estar presente para ganar en los sorteos de premios.

***La canción elegida NO puede contener lenguaje explícito.