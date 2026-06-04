Subasta silenciosa de Riverview Rescue

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Puja inicial
¡Date un capricho (o regala a alguien especial) mientras ayudas a las vacas rescatadas! Esta hermosa colección de Hello Adorn incluye:
💛 Aretes Twist Pequeños 💛 Collar de Enlaces Pequeños 💛 Pendientes de Puntitos Pequeños 💛 Pulsera de Enlaces Pequeños
Todas las piezas están hechas con relleno de oro de 14 quilates y están diseñadas para el uso diario. Valor Minorista: $130
¡Gracias Hello Adorn por esta generosa donación!
Cada oferta ayuda a apoyar a las vacas rescatadas de Riverview Rescue proporcionando heno, minerales, atención veterinaria y cuidados diarios.
¡Gracias por ayudarnos a dar a nuestro rebaño la vida segura y amorosa que se merecen! 🐮❤️
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!