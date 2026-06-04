Riverview Rescue

Organizado por

Riverview Rescue

Acerca de este evento

Subasta silenciosa de Riverview Rescue

Cesta de regalo item
Cesta de regalo item
Cesta de regalo item
Cesta de regalo item
Cesta de regalo
$5

Puja inicial

¡Date un capricho (o regala a alguien especial) mientras ayudas a las vacas rescatadas! Esta hermosa colección de Hello Adorn incluye:

💛 Aretes Twist Pequeños 💛 Collar de Enlaces Pequeños 💛 Pendientes de Puntitos Pequeños 💛 Pulsera de Enlaces Pequeños

Todas las piezas están hechas con relleno de oro de 14 quilates y están diseñadas para el uso diario. Valor Minorista: $130


¡Gracias Hello Adorn por esta generosa donación!

Cada oferta ayuda a apoyar a las vacas rescatadas de Riverview Rescue proporcionando heno, minerales, atención veterinaria y cuidados diarios.

¡Gracias por ayudarnos a dar a nuestro rebaño la vida segura y amorosa que se merecen! 🐮❤️

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!