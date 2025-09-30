Road2Exit36 @ Euphoria

RESERVADO ESTRICTAMENTE PARA LOS INTÉRPRETES EN LA COMPETICIÓN - Este registro garantiza que los participantes registrados formen parte del orden de la competencia en la competencia de poesía Road2Exit36, además de cubrir la entrada de admisión general al evento. Los competidores deben llegar al establecimiento antes de las 7:00 pm, ya que el sorteo de combate comenzará a las 7:15 pm.

La tardanza o ausencia durante el sorteo del combate resultará en que el competidor tome el puesto uno (yendo primero después del poeta de calibración). Presentarse después del inicio del espectáculo resultará en una eliminación sin reembolso del depósito. Sin excepciones. Las reglas, regulaciones y actualizaciones de la competencia se enviarán por correo electrónico al menos una semana antes de la fecha del evento.