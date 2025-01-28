Rooted In Rhythm: Descubriendo Joyas del Country

Organizado por
McKinney, TX 75070, USA
Disfrute de una noche de música en vivo con talentos emergentes de country.
Want to have an elevated Rooted In Rhythm experience, hop on the Rodeo Party Bus!
October 18th, from 10 AM to 1 PM, in partnership with Lane Boots and the Rancher Hat Bar! For just $65, this ticket includes a General Admission ticket to the concert later that same day.
Rodeo Party Bus Highlights:
- Enjoy special discounts at Lane Boots and the Rancher Hat Bar
- Customize your own hats at the Rancher Hat Bar
- Find the perfect pair of boots with Lane Boots
After a fun-filled afternoon of rodeo-themed shopping, you will be dropped off at the concert giving you the perfect opportunity to show off your new boots and hats while enjoying the vibrant performances from up-and-coming artists.
Don’t miss out on this exciting opportunity! Spots for the Party Bus are limited, so reserve your ticket today to experience a fantastic day of music, shopping, and community connection!
Eleve su experiencia disfrutando de asientos premium en una ubicación privilegiada, acceso exclusivo a un salón VIP, un ticket de bebida para mejorar su noche.
Como VIP, también recibirá una bolsa de regalos llena de emocionantes obsequios de nuestros patrocinadores. No pierda esta oportunidad de disfrutar del evento con estilo, ¡asegure sus entradas VIP hoy mismo!
Este boleto otorga acceso para cuatro invitados. Disfruta de una noche llena de cultura, creatividad y actuaciones inolvidables. Ya sea una familia de cuatro, amigos o seres queridos, ¡únete y comparte la música!
Este boleto VIP otorga acceso para cuatro invitados para disfrutar de una experiencia exclusiva en "Rooted in Rhythm". Disfruta de una vista premium, salón VIP, bolsas de regalos y una noche llena de cultura, creatividad y actuaciones inolvidables. ¡Ya sea una familia de cuatro, amigos o seres queridos, eleva tu noche y comparte la música con estilo!
¡Celebra el espíritu de la música y la comunidad con nuestra exclusiva camiseta "Rooted in Rhythm"! Diseñada para fans de todas las edades, esta elegante camiseta cuenta con un gráfico vibrante que encarna la esencia de nuestro próximo escaparate de música country.
Ordene su camiseta hoy mismo para asegurar la suya antes del evento. Cada camiseta está hecha de tela de alta calidad y cómoda, perfecta para usar en el concierto o como una elegante prenda de uso diario.
Detalles:
- Disponible en tallas hasta 3X
- Cantidades limitadas, ¡así que no se pierda!
- Todos los ingresos de la preventa apoyan nuestra misión de empoderar a los creativos.
¡Use su camiseta con orgullo y muestre su apoyo a los artistas y la causa!
