Tienda Virtual del Club Roots & Reins 4H

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Pan de Canela de masa madre hecho en casa. ¡Delicioso, con mucho canela y dulzura, hecho con amor!
¡Sol en un frasco! Hecho en casa y viene en un lindo tarro de cristal. Esta mermelada superalimenticia tiene notas cítricas y es ideal para untar en pan tostado!
1 docena de huevos de gallinas felices y de corral libre. Estas chicas reciben pasto, insectos, restos de comida y muchas golosinas y alimentación sin soya.
Protector solar sin tóxicos hecho con sebo de res, óxido de zinc no nano y aceite de semilla de zanahoria. Viene con un fresco aroma cítrico de limoncillo.
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