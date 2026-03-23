Tienda Virtual del Club Roots & Reins 4H

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Pan de Canela de masa madre item
Pan de Canela de masa madre
$5

Pan de Canela de masa madre hecho en casa. ¡Delicioso, con mucho canela y dulzura, hecho con amor!

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Mermelada de Diente de León item
Mermelada de Diente de León
$10

¡Sol en un frasco! Hecho en casa y viene en un lindo tarro de cristal. Esta mermelada superalimenticia tiene notas cítricas y es ideal para untar en pan tostado!

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Huevos de Granja Frescos item
Huevos de Granja Frescos
$10

1 docena de huevos de gallinas felices y de corral libre. Estas chicas reciben pasto, insectos, restos de comida y muchas golosinas y alimentación sin soya.

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Crema Anti Solar sin Tóxinas item
Crema Anti Solar sin Tóxinas
$15

Protector solar sin tóxicos hecho con sebo de res, óxido de zinc no nano y aceite de semilla de zanahoria. Viene con un fresco aroma cítrico de limoncillo.

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Galleta de Pan de Plátano item
Galleta de Pan de Plátano
$5

¡Disfruta de una deliciosa galleta de pan de plátano perfectamente dulce, crujiente y pegajosa!

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