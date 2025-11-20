<b>Royse City High School Girl's Basketball Team</b>

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Sin expiración
Thank you for your purchase
Renovación anual el: 1 de noviembre
Reconocimiento del equipo en redes sociales + mención del nombre por parte de los locutores el día del juego.
Renovación anual el: 1 de noviembre
Menciones en redes sociales del equipo y jugadores + anuncios de patrocinio durante el juego.
Renovación anual el: 1 de noviembre
Reconocimiento del equipo en redes sociales + anuncios durante el juego + tiempo de publicidad en el marcador durante los partidos en casa.
Renovación anual el: 1 de noviembre
Reconocimiento del equipo en redes sociales + anuncios durante el juego + tiempo de publicidad en el marcador durante los partidos en casa + representación en ropa (los jugadores usarán tu marca de ropa de ida y vuelta a los partidos)
Renovación anual el: 1 de noviembre
Reconocimiento del equipo en redes sociales + anuncios durante el juego + tiempo de publicidad en el marcador durante los partidos en casa + representación en ropa (los jugadores usarán tu marca de ropa de ida y vuelta a los partidos) + nombre/logo de la empresa destacado en todas las promociones del equipo.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!