Royse City High School Athletic Booster Club

<b>Royse City High School Girl's Basketball Team</b>

T-Shirt Purchase
$15

Sin expiración

Thank you for your purchase

Patrocinador Comunitario
$250

Renovación anual el: 1 de noviembre

Reconocimiento del equipo en redes sociales + mención del nombre por parte de los locutores el día del juego.

Patrocinador de Plata
$500

Renovación anual el: 1 de noviembre

Menciones en redes sociales del equipo y jugadores + anuncios de patrocinio durante el juego.

Patrocinador de Oro
$1,000

Renovación anual el: 1 de noviembre

Reconocimiento del equipo en redes sociales + anuncios durante el juego + tiempo de publicidad en el marcador durante los partidos en casa.

Patrocinador de Platino
$1,500

Renovación anual el: 1 de noviembre

Reconocimiento del equipo en redes sociales + anuncios durante el juego + tiempo de publicidad en el marcador durante los partidos en casa + representación en ropa (los jugadores usarán tu marca de ropa de ida y vuelta a los partidos)

Patrocinador Elite
$2,000

Renovación anual el: 1 de noviembre

Reconocimiento del equipo en redes sociales + anuncios durante el juego + tiempo de publicidad en el marcador durante los partidos en casa + representación en ropa (los jugadores usarán tu marca de ropa de ida y vuelta a los partidos) + nombre/logo de la empresa destacado en todas las promociones del equipo.

