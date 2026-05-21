Run4Hope Orden en Linea

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Libra MACIZA
$16

1 libra de carne de puerco MACIZA acompañada con 6 tortillas, verdura picada de cilantro, cebolla y salsa.


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Libra SURTIDA
$18

1 libra de carne de puerco SURTIDA de carne, cuerito, y buche acompañada con 6 tortillas, verdura picada de cilantro, cebolla y salsa.


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Taco MACIZA
$3.50

Un delicioso taco recién hecho en tortilla grande de maíz con sus carnitas de MACIZA con su cilantro, cebolla y salsa.


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Taco SURTIDO
$3.75

Un delicioso taco recién hecho en tortilla grande de maíz con sus carnitas SURTIDAS de maciza, cuerito y buche con su cilantro, cebolla y salsa.


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