Run4Hope Orden en Linea

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1 libra de carne de puerco MACIZA acompañada con 6 tortillas, verdura picada de cilantro, cebolla y salsa.
1 libra de carne de puerco SURTIDA de carne, cuerito, y buche acompañada con 6 tortillas, verdura picada de cilantro, cebolla y salsa.
Un delicioso taco recién hecho en tortilla grande de maíz con sus carnitas de MACIZA con su cilantro, cebolla y salsa.
Un delicioso taco recién hecho en tortilla grande de maíz con sus carnitas SURTIDAS de maciza, cuerito y buche con su cilantro, cebolla y salsa.
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