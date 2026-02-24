¡Llegando tarde! ¡No te preocupes! ¿Necesitas un lugar de estacionamiento más cerca? ¡Te tenemos cubierto! Día de graduación Estacionamiento reservado $30</p>

Llegue sin estrés! ¡Habrá un lugar de estacionamiento solo para usted! El estacionamiento reservado está disponible solo para vehículos de tamaño estándar. El estacionamiento reservado se encuentra en el estacionamiento de LAHS. Más cerca del área de la piscina, cerca de la salida de Turnbull Canyon Rd. Todos los vehículos deben entrar por Los Robles Ave y deben mostrar su letrero de estacionamiento en todo momento.

Llegue sin estrés! ¡Habrá un lugar de estacionamiento solo para usted! El estacionamiento reservado está disponible solo para vehículos de tamaño estándar. El estacionamiento reservado se encuentra en el estacionamiento de LAHS. Más cerca del área de la piscina, cerca de la salida de Turnbull Canyon Rd. Todos los vehículos deben entrar por Los Robles Ave y deben mostrar su letrero de estacionamiento en todo momento.

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