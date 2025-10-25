Robert W Johnson Community Center Inc

Robert W Johnson Community Center Inc

RWJCC Torneo de Baloncesto del Día de Servicio de Martin Luther King 2026

1200 Pennsylvania Ave

Hagerstown, MD 21742, USA

Patrocinador del Torneo
$5,000

Colocación de logotipo superior, derecho de nombramiento, anuncio de página completa

Patrocinador de Impacto Juvenil
$2,500

Apoya becas de natación para jóvenes; anuncio de media página

Registro de Equipo
$500

Incluye inscripción de equipo y reconocimiento como Socio de la Comunidad

Supporter
$250

Digital thank you, business card listing in the event marketing guide and name on RWJCC website

Amigo de RWJCC
$50

Nombre en la guía del programa

Program Book Advertising-Full Page
$300

Full page add in program guide

Program Book Advertising-Half Page
$175

1/2 Page Program Book Advertising

Program Book Advertising-Quarter Page
$100

1/4 Page Program Book Advertising

Program Book Advertising-Business Card
$50

Business card included in Program Book Advertising

General Admission-adult
$5

Admissions for adults

General Admission-student
$2

Admission for students

