Sale Tickets

Organizado por
Acerca de este evento
Artículos de venta, artesanías hechas a mano, ropa cristiana, arte inspirador, diarios de oración, velas y jabones, decoración del hogar con mensajes edificantes, joyería hecha a mano, regalos personalizados, artículos de boutique, etc., que promueven positividad, fe o valores familiares.
No permitido:
Artículos con imágenes inapropiadas, lenguaje ofensivo o cualquier cosa que no esté alineada con un ambiente familiar y basado en la fe.
Esta categoría es para vendedores aprobados que ofrecen alimentos caseros, preparados o empaquetados y bebidas no alcohólicas.
Ofertas que califican incluyen: alimentos de casa, productos horneados, postres, bocadillos, alimentos empaquetados y bebidas frías o a temperatura ambiente de fuentes aprobadas o con licencia.
Nota: Comidas calientes o preparación de comidas calientes en el lugar no están permitidas para esta categoría.
Se permite a las empresas participar únicamente con fines de marketing e informativos. No se permitirán ventas directas en esta categoría.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!