Revival City Church Inc

Organizado por

Revival City Church Inc

Acerca de este evento

Sale Tickets

810 N Hoagland Blvd

Kissimmee, FL 34741, USA

Vendedores de venta
$2

Artículos de venta, artesanías hechas a mano, ropa cristiana, arte inspirador, diarios de oración, velas y jabones, decoración del hogar con mensajes edificantes, joyería hecha a mano, regalos personalizados, artículos de boutique, etc., que promueven positividad, fe o valores familiares.


No permitido:
Artículos con imágenes inapropiadas, lenguaje ofensivo o cualquier cosa que no esté alineada con un ambiente familiar y basado en la fe.

$10
$20
Alimentos de casa, Comida preparada y Bebidas - Vendedores
$50

Esta categoría es para vendedores aprobados que ofrecen alimentos caseros, preparados o empaquetados y bebidas no alcohólicas.

Ofertas que califican incluyen: alimentos de casa, productos horneados, postres, bocadillos, alimentos empaquetados y bebidas frías o a temperatura ambiente de fuentes aprobadas o con licencia.


Nota: Comidas calientes o preparación de comidas calientes en el lugar no están permitidas para esta categoría.

Organizaciones sin fines de lucro designadas aprobadas por el IRS - 501C3
$50

Debe proporcionar un 501C3 enviando un documento por correo electrónico a [email protected]

Registro general - Negocios no de venta
$100

Se permite a las empresas participar únicamente con fines de marketing e informativos. No se permitirán ventas directas en esta categoría.

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