Sapphire Youth Development Center

<strong>Membresías para el baile después de la escuela Sapphire</strong>

Hip Hop
$80

Mensual

El baile hip-hop es un movimiento de estilo libre que incorpora una variedad de estilos de baile urbano antiguos y nuevos.

Modern
$80

Mensual

El ballet moderno es un estilo de danza que rechaza muchas de las reglas estrictas del ballet clásico, centrándose en cambio en la expresión de los sentimientos internos.

Ballet
$80

Mensual

El ballet desarrolla la coordinación física y mental, el sentido refinado de la música y el movimiento, y la fuerza muscular y la flexibilidad que moldean el cuerpo humano en un instrumento perfecto para la danza clásica y todas las demás formas de danza.

