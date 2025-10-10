Anthony Bates Foundation

Organizado por

Anthony Bates Foundation

Acerca de este evento

SCA Appt Reg (PHX)

14400 N Tatum Blvd

Phoenix, AZ 85032, USA

Cita para jóvenes - 10 a. m.
$35

10 AM - Cita para jóvenes

Cita para adultos - 10 a. m.
$135

10 AM - Cita para adultos

Cita para jóvenes - 10:30 a. m.
$35

10:30 AM - Cita para jóvenes

Cita para adultos - 10:30 a. m.
$135

10:30 AM - Cita para adultos

Cita para jóvenes - 11 a. m.
$35

11 AM - Cita para jóvenes

Cita para Adulto - 11 AM
$135

11 AM - Cita para Adulto

Cita para Joven - 11:30 AM
$35

11:30 AM - Cita para Joven

Cita para Adulto - 11:30 AM
$135

11:30 AM - Cita para Adulto

Cita para Joven - 12 PM
$35

12 PM - Cita para Joven

Cita para Adulto - 12 PM
$135

12 PM - Cita para Adulto

Cita para jóvenes - 12:30 PM
$35

12:30 PM - Cita para jóvenes

Cita para adultos - 12:30 PM
$135

12:30 PM - Cita para adultos

Cita para jóvenes - 1 PM
$35

1 PM - Cita para jóvenes

Cita para adultos - 1 PM
$135

1 PM - Cita para adultos

Cita para jóvenes - 1:30 PM
$35

1:30 PM - Cita para jóvenes

Cita para adultos - 1:30 PM
$135

1:30 PM - Cita para adultos

Cita para jóvenes - 2 PM
$35

2 PM - Cita para jóvenes

Cita para adultos - 2 PM
$135

2 PM - Cita para adultos

Cita para jóvenes - 2:30 PM
$35

2:30 PM - Cita para jóvenes

Cita para adultos - 2:30 PM
$135

2:30 PM - Cita para adultos

Cita para Jóvenes - 3 PM
$35

3 PM - Cita para Jóvenes

Cita para Adultos - 3 PM
$135

3 PM - Cita para Adultos

Cita para Jóvenes - 3:30 PM
$35

3:30 PM - Cita para Jóvenes

Cita para Adultos - 3:30 PM
$135

3:30 PM - Cita para Adultos

Cita para Jóvenes - 4 PM
$35

4 PM - Cita para Jóvenes

Cita para Adultos - 16:00
$135

16:00 - Cita para Adultos

Añadir una donación para Anthony Bates Foundation

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!