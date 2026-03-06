The REAL Program, Inc.

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Acerca de este evento

Scripps Concurso de Deletreo

3 City Hall Square

Lynn, MA 01901, USA

El Léxico
$5,000

Logotipo en el sitio web de REAL, redes sociales, pancarta física, fondo de repetición de pasos en el evento y fotos con los ganadores regionales.

El Diccionario
$2,500

Logotipo en el sitio web de REAL, redes sociales y una pancarta física que se muestra en el escenario en el Auditorio Lynn.

La Narrativa
$1,000

Logotipo en el sitio web de REAL, redes sociales y una pancarta física que se muestra en el escenario en el Auditorio Lynn.

El Verso
$500

Logotipo en redes sociales y anunciado como patrocinador en el evento.

La Palabra
$100

Anunciado como patrocinador en el evento.

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