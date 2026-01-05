<span>Segundo Anual JMMF: ¡Celebra la VIDA!</span>

Los patrocinadores seleccionan un aspecto específico del evento para cubrir: Pintacaritas ($375/cada artista), Baños y estaciones de lavado de manos ($225), Tarjetas/Cestas de alimentos ($200), útiles escolares ($150), la Pared de Escalada ($100) o Bolsas de regalos ($100/mínimo 10). Todos los patrocinadores serán mencionados en las camisetas del evento.