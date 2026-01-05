Trauma Healing & Prevention Services

Organizado por

Trauma Healing & Prevention Services

Acerca de este evento

<span>Segundo Anual JMMF: ¡Celebra la VIDA!</span>

Conchas Park

Albuquerque, NM 87112, USA

Admisión General
Paga lo que puedas

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Apoyo Individual al Evento
Paga lo que puedas
Disponible hasta 1 ago

Ayuda a compensar los costos de Pintacaritas, una canasta de comida, la pared de escalada y baños. Los patrocinadores serán agradecidos en el sitio web (o pueden permanecer en el anonimato)

Patrocinador
Paga lo que puedas
Disponible hasta 1 jun

Los patrocinadores seleccionan un aspecto específico del evento para cubrir: Pintacaritas ($375/cada artista), Baños y estaciones de lavado de manos ($225), Tarjetas/Cestas de alimentos ($200), útiles escolares ($150), la Pared de Escalada ($100) o Bolsas de regalos ($100/mínimo 10). Todos los patrocinadores serán mencionados en las camisetas del evento.

