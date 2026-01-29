Sedona Viaje Consciente.

Organizado por
Acerca de este evento
Esta contribución inicial garantiza su participación en la Misión de Viaje Consciente de Sedona. Estos fondos están dedicados a los requisitos logísticos principales, incluida la reserva de vuelos y los arreglos de viaje críticos para la misión. Este pago debe completarse antes del 13 de febrero. Esta es una contribución basada en la misión 501(c)(3)."
Esta segunda contribución apoya la Misión de Viaje Consciente de Sedona. Estos fondos se destinan a la vivienda comunitaria de la misión y al sustento compartido para la cohorte. Recomendado completar antes del 27 de febrero. Esta es una contribución basada en la misión 501(c)(3) aplicada a los requisitos programáticos del viaje.
Esta tercera contribución apoya la Misión de Viaje Consciente de Sedona. Estos fondos están dedicados al plan de estudios sagrado, incluidas las herramientas de enseñanza y somáticas. Recomendado completar antes del 13 de marzo. Esta es una contribución basada en la misión 501(c)(3) aplicada a los requisitos programáticos del viaje.
Esta contribución final completa la financiación para la Misión de Viaje Consciente de Sedona. Estos fondos cubren el transporte terrestre y el aprendizaje de servicio específico del sitio en Cathedral Rock. El saldo final debe completarse antes del 15 de abril. Esta es una contribución basada en la misión 501(c)(3).
