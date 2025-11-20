GUFACYC- Semillas de Fe, Frutos del Futuro

Su boleto incluye la admisión al Banquete de Primavera GUFACYC, una noche especial dedicada a celebrar a nuestra juventud y apoyar la expansión de programas gratuitos para niños y adolescentes en nuestra comunidad.

Cada boleto incluye:

Una cena bellamente presentada (pollo, carne asada o opción vegetariana)

Actuaciones en vivo de estudiantes de programas de GUFACYC

Conferencista invitado inspirador

Acceso a artículos de subasta silenciosa

Música, entretenimiento y una experiencia comunitaria edificante

Al comprar este boleto, está contribuyendo directamente a nuestro objetivo de recaudación de fondos de $50,000, ayudándonos a proporcionar enriquecimiento educativo, programas de artes creativas, comidas, suministros y un espacio seguro para jóvenes de 2 a 18 años.

¡Gracias por apoyar a la próxima generación de líderes, creadores y soñadores!