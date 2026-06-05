Working Equitation Oregon

Organizado por

Working Equitation Oregon

Acerca de este evento

Envía al equipo de EE. UU. a España

85207 Telephone Pole Rd

Milton-Freewater, OR 97862, USA

Admisión general
$75

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales y cena con bebida no alcohólica.

Admisión VIP
$150

Estacionamiento prioritario, asiento reservado en mesa VIP con miembro del equipo de EE.UU. o entrenador del equipo. Cena, 1 ficha para bebida alcohólica, 1 paseo en carruaje, foto con el equipo de EE.UU.

Mesa VIP Gold (grupo de 8)
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Estacionamiento prioritario, asiento reservado en mesa VIP con miembro del equipo de EE.UU. o entrenador del equipo. Cena para 8 personas, ficha para bebida alcohólica x8, botella de vino local, foto con el equipo de EE.UU., boleto de rifa x 8.

Paseo en carruaje tirado por caballos - adulto
$30

Disfruta de un paseo mágico en un carruaje tirado por caballos con el conductor profesional, Daryl Hopson.

Paseo en carruaje tirado por caballos - niño
$15

Disfruta de un paseo mágico en un carruaje tirado por caballos con el conductor profesional, Daryl Hopson.

$50
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
$250
Gratuito
$15
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