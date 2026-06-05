Envía al equipo de EE. UU. a España

Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales y cena con bebida no alcohólica.
Estacionamiento prioritario, asiento reservado en mesa VIP con miembro del equipo de EE.UU. o entrenador del equipo. Cena, 1 ficha para bebida alcohólica, 1 paseo en carruaje, foto con el equipo de EE.UU.
Estacionamiento prioritario, asiento reservado en mesa VIP con miembro del equipo de EE.UU. o entrenador del equipo. Cena para 8 personas, ficha para bebida alcohólica x8, botella de vino local, foto con el equipo de EE.UU., boleto de rifa x 8.
Disfruta de un paseo mágico en un carruaje tirado por caballos con el conductor profesional, Daryl Hopson.
Disfruta de un paseo mágico en un carruaje tirado por caballos con el conductor profesional, Daryl Hopson.
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