Tippecanoe Senior Services

Organizado por

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Acerca de este evento

Senior Prom 2026

115 N 5th St

Lafayette, IN 47901, USA

Admisión de miembros para solteros
$30

Los miembros actuales pueden obtener un boleto individual a un precio con descuento de $30.



Admisión de miembros para parejas
$50

Precio para miembros (Parejas): Los miembros que asisten en pareja pueden aprovechar nuestro precio especial de pareja de $50.

Admisión de no miembros para solteros
$60

¿Quieres unirte a la diversión? Precio para no miembros (Solteros): Los boletos individuales para no miembros están disponibles por $60.

Admisión de no miembros para parejas
$100

¿Buscas una noche divertida?

Precio para no miembros (Parejas): La tarifa para una pareja de boletos no miembros está fijada en $100.

Singles Drink Tickets
$7.50

Pre-order up to 2 tickets for alcoholic drinks $7.50 a piece. The day of event drink cost will be $10.00+ at the venue bar.

Couples Drink Tickets
$7.50

Pre-order up to 4 tickets for alcoholic drinks $7.50 a piece. The day of event drink cost will be $10.00+ at the venue bar.

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