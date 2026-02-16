Senior Prom 2026

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Acerca de este evento
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Precio para miembros (Parejas): Los miembros que asisten en pareja pueden aprovechar nuestro precio especial de pareja de $50.
¿Quieres unirte a la diversión? Precio para no miembros (Solteros): Los boletos individuales para no miembros están disponibles por $60.
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Precio para no miembros (Parejas): La tarifa para una pareja de boletos no miembros está fijada en $100.
Pre-order up to 2 tickets for alcoholic drinks $7.50 a piece. The day of event drink cost will be $10.00+ at the venue bar.
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