Gala del sesquicentenario

7675 Crescent Ave

Buena Park, CA 90620, USA

Entrada para la Gala del Sesquicentenario
$100
Permite la entrada al evento con acceso a la cena, actividades y subastas.
Patrocinador Presentador
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Se incluye todo en el paquete CONTRIBUYENTE, además: Anuncio de página completa en el Programa del Evento Conmemorativo del 150 Aniversario, Logotipo en el Boletín Mensual y página web de la Fundación y oportunidad de hablar o reconocimiento verbal en la Gala.
Patrocinador Contribuyente
$3,000
Se incluye todo en el paquete EVENTO, además: Anuncio de media página en el Programa del Evento Conmemorativo del 150 Aniversario Banner del Evento Independiente Logotipo en Todo el Material del Evento Reconocimiento en el Informe Anual
Patrocinador del Evento
$2,000
Se incluye todo en el paquete COMUNIDAD, además: Logotipo en el Step & Repeat Anuncio de cuarto de página en el Programa del Evento Conmemorativo del 150 Aniversario Mesa Reservada de 10 con Reconocimiento del Logotipo
Patrocinador de la Comunidad
$1,000
Se incluye todo en el paquete PATROCINADOR, además: Logotipo en el Programa del Evento Conmemorativo del 150 Aniversario Comunicado de Prensa Acreditado Menciones en Redes Sociales
Patrocinador del Programa
$800
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Qué se incluye en este paquete: Nombre en el Programa del Evento Conmemorativo 150th Comunicado de prensa acreditado Menciones en redes sociales
Donador Individual
$300
Reconocimiento de Nombre en el Programa Conmemorativo del 150.º Aniversario
