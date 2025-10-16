Ventas cerradas

<a>Subasta en línea de Servicios de Asistencia en Casos de Agresión Sexual 10/19-10/26</a>

Lugar de recogida

606 NW 5th St, Brainerd, MN 56401, USA

Viaje a la Escuela con la Policía de Brainerd item
Viaje a la Escuela con la Policía de Brainerd
$25

Puja inicial

Valor Total: Recuerdo Inolvidable

 

El estudiante debe vivir dentro de 10 millas de Brainerd y asistir al Distrito Escolar de Brainerd

Viaje a la Escuela con la Policía de Baxter item
Viaje a la Escuela con la Policía de Baxter
$25

Puja inicial

Valor Total: Recuerdo Inolvidable

 

El estudiante debe residir en Baxter y asistir a la Escuela Primaria de Baxter, Escuela Intermedia Forestview, o al Centro de Aprendizaje Warrior

Viaje a la Escuela con el Departamento de Bomberos de Brainerd item
Viaje a la Escuela con el Departamento de Bomberos de Brainerd
$25

Puja inicial

Valor Total: Recuerdo inolvidable Vea más detalles sobre los requisitos:

 

Debe residir dentro del Distrito de Bomberos de Brainerd: Ciudad de Brainerd ~ Ciudad de Baxter

Municipios: Crow Wing, Long Lake, Nokay Lake, Oak Lawn, St. Mathias, No organizado/1ª evaluación

 

Todos los pasajeros deben ser de 1er grado en adelante

Cesta de Búsqueda de Spa item
Cesta de Búsqueda de Spa
$16

Puja inicial

Valor Total: $80


Donado por: Spa Quest


Incluye dos libros: Stepping into Growth y Finding the Beautiful You. Set de Pedicura, Alivio de Lavanda, Roll On Tranquilidad, Pulsera, Barra de Jabón, Barra de Loción, Estropajo de Baño, y Spray de Lavanda

Cesta de NAPA item
Cesta de NAPA
$22

Puja inicial

Valor Total: $114


Incluye: Botella Aislada, Taza Térmica, Cubeta y Sombrero

Collar de Nudo de Amor item
Collar de Nudo de Amor
$56

Puja inicial

Valor Total: $285


Donado por Riddles Jewelry

Cesta de Bienestar Wing item
Cesta de Bienestar Wing
$30

Puja inicial

Valor Total: $150


Donado por: Wing Wellness Medical Spa


Incluye: Taza, Vela y Tarjeta de Regalo de $100 a Wing Wellness Medical Spa

Sudadera de Ye Old Pickle Factory item
Sudadera de Ye Old Pickle Factory
$10

Puja inicial

Valor Total: $50


Donado por: Ye Old Pickle Factory


Cuello redondo talla XL

Ye Old Pickle Factory item
Ye Old Pickle Factory
$10

Puja inicial

Valor Total: $50


Donado por: Ye Old Pickle Factory


Sudadera talla M

Kit de Diversión de Mall of America item
Kit de Diversión de Mall of America
$80

Puja inicial

Valor Total: $397


Donado por: Hubbard Radio Brainerd


Incluye: 4 pases para Nickelodeon Universe, 4 Pases para Moose Mountain Adventure Golf, 4 Crayola Experience

Pases de Kart Kountry item
Pases de Kart Kountry
$12

Puja inicial

Valor Total: $64


2 Pases para Recorrer el Parque

17th Streetcar Showdown Anual item
17th Streetcar Showdown Anual
$46

Puja inicial

Valor Total: $230


Donado por: BIR


Incluye: 2 entradas para el 17th Streetcar Showdown Anual! Incluye Camping Rústico

Pases de Parque Acuático 3 Bears item
Pases de Parque Acuático 3 Bears
$26

Puja inicial

Valor Total: $130


Donado por: 3 Bears Waterpark


Incluye 4 Pases de Día para 3 Bears Waterpark en Baxter, MN

Paquete de Restaurante BLA item
Paquete de Restaurante BLA
$9

Puja inicial

Valor Total: $45


Incluye: $10 Poncho & Leftys, $10 Yesterdays Gone, $10 Dennis Drummond Wine Company, $10 Grizzlys GC, $5 Big Jays playcard

Pizza Hut Fiesta de Pizza item
Pizza Hut Fiesta de Pizza
$16

Puja inicial

Valor Total: $80


4 Pizzas Grandes donadas por Pizza Hut en Brainerd!

Zorbaz Tarjeta de Regalo $50 item
Zorbaz Tarjeta de Regalo $50
$10

Puja inicial

Valor Total: $50

Certificado de Regalo Fusion Jewelry Studio item
Certificado de Regalo Fusion Jewelry Studio
$12

Puja inicial

Valor Total: $60


Certificado de Regalo válido para una pulsera permanente de Plata Esterlina o rellena de oro.

$50 Crédito de Servicio item
$50 Crédito de Servicio
$10

Puja inicial

Valor Total: $50


Donado por Waste Partners


E. L. Menk Joyero Tarjeta de Regalo de $25 item
E. L. Menk Joyero Tarjeta de Regalo de $25
$5

Puja inicial

Valor Total: $25

Una Noche de Estadía item
Una Noche de Estadía
$60

Puja inicial

Valor Total: $300


Una noche de alojamiento para dos en North Hotel con desayuno


Restricciones: No válido en días festivos, fines de semana festivos o fines de semana de eventos especiales.

1 Corte y Estilo de Cabello Aveda con Madi item
1 Corte y Estilo de Cabello Aveda con Madi
$9

Puja inicial

Valor total: $45


Fecha de caducidad 12/15/25

1 Corte y Estilo de Cabello Aveda con Grace item
1 Corte y Estilo de Cabello Aveda con Grace
$9

Puja inicial

Valor total: $45


Fecha de caducidad 12/15/25

Tarjeta de Regalo de Schaefer's Food de $50 item
Tarjeta de Regalo de Schaefer's Food de $50
$10

Puja inicial

Valor total: $50

Tarjeta de Regalo de $100 de Merritt Jeweler's (Pequot Lakes) item
Tarjeta de Regalo de $100 de Merritt Jeweler's (Pequot Lakes)
$20

Puja inicial

Valor total: $100

Tarjeta de Regalo de $50 de Digital Ink item
Tarjeta de Regalo de $50 de Digital Ink
$10

Puja inicial

Valor total: $50


Diseño e Impresión Digital Ink

Nuevo Paquete para Pacientes item
Nuevo Paquete para Pacientes
$60

Puja inicial

Valor Total: $600


Incluye de forma gratuita lo siguiente:

Limpieza Completa

Examen Integral

4 Radiografías Interproximales

Una Radiografía Panorámica

JR Entretenimiento $100 de descuento en servicios de DJ GC1 item
JR Entretenimiento $100 de descuento en servicios de DJ GC1
$20

Puja inicial

Valor Total: $100



JR Entretenimiento $100 de descuento en servicios de DJ GC2 item
JR Entretenimiento $100 de descuento en servicios de DJ GC2
$20

Puja inicial

Valor Total: $100



JR Entretenimiento $100 de descuento en servicios de DJ GC3 item
JR Entretenimiento $100 de descuento en servicios de DJ GC3
$20

Puja inicial

Valor Total: $100



Contabilidad de Geri $100 de descuento en preparación de impuestos item
Contabilidad de Geri $100 de descuento en preparación de impuestos
$20

Puja inicial

Valor Total: $100

Geri’s Accounting $100 off tax prep item
Geri’s Accounting $100 off tax prep
$20

Puja inicial

Total Value: $100

Pelican Sign item
Pelican Sign
$20

Puja inicial

Total Value $100

 

Beautiful sign donated by Pequot Tool & Manufacturing

Mr. Tire Gift Certificate for Full Synthetic Oil Change item
Mr. Tire Gift Certificate for Full Synthetic Oil Change
$12

Puja inicial

Total Value $60


Donated by Mr. Tire

6 Bottles of Wine item
6 Bottles of Wine
$24

Puja inicial

Total Value: $120


Donated by: Cashwise Liquor of Brainerd

Bemidji Brewing and Mike's Hard Lemonade item
Bemidji Brewing and Mike's Hard Lemonade
$10

Puja inicial

Total Value: $51


Donated by Spirits of Nisswa


Includes: Bemidji German Blonde 4 PK 16 oz Can, Bemidji German Blonde 12 PK, and Mikes Lemonade Fresca Variety 12 PK

Paquete de barcos item
Paquete de barcos
$44

Puja inicial

Valor total: $226


Donado por Brainerd Sports & Marine


Incluye: Rhino Grip Pro, Storm Nylon Mitts, Cargador de batería impermeable Turbo M106E2

Paquete de vino y Titos item
Paquete de vino y Titos
$12

Puja inicial

Valor total: $64


Donado por Spirts of Nisswa


Incluye: vino blanco Sella Rosa Lima, vino blanco Sella Rosa Mango, Vodka Titos 1L y Vodka Titos 4PK 50 ML

Facial de dermatoma gratis item
Facial de dermatoma gratis
$22

Puja inicial

Valor total: $115


Donado por Cascade Med spa & laser Centre

Evaluación inicial quiropráctica para 1 adulto y 1 niño item
Evaluación inicial quiropráctica para 1 adulto y 1 niño
$50

Puja inicial

Valor total: $500


Incluye:

Evaluación de 1 adulto incluye:


Consultation con la Dra. Nancy Swenson

Examen neurológico

Examen ortopédico

Examen de la columna vertebral

Radiografía (si es necesario)

Informe de los resultados


la evaluación de 1 niño incluye:


Consultation con la Dra. Nancy Swenson

Examen neurológico/ortopédico

Evaluación postural

Informe de los resultados

Cesta de esperanza item
Cesta de esperanza
$20

Puja inicial

Valor total: $300


Incluido: 2 camisetas talla M, 1 par de pantalones talla M, 1 par de leggings talla S, 2 gorros.

Halo Salon & Spa Basket item
Halo Salon & Spa Basket
$20

Puja inicial

Valor total: $100


Incluye: Champú en seco, Champú y acondicionador de reparación de la estructura

Coach Purse and Wallet item
Coach Purse and Wallet
$64

Puja inicial

Valor total: $320


Donado por el Gran Casino

25 Screen Printed T-Shirts item
25 Screen Printed T-Shirts
$70

Puja inicial

Valor total: $375


Válido para 25 camisetas serigrafiadas de Minnesota T's.


Cualquier color de camiseta - Hasta 3 colores de impresión

Válido para un pedido de 25 camisetas de stock únicamente.

Incluye 1 ubicación, tarifa de arte básica de 1 hora, tarifas de pantalla y costos de configuración.

Caduca: 16/10/26

