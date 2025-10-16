<a>Subasta en línea de Servicios de Asistencia en Casos de Agresión Sexual 10/19-10/26</a>

Puja inicial
Valor Total: Recuerdo Inolvidable
El estudiante debe vivir dentro de 10 millas de Brainerd y asistir al Distrito Escolar de Brainerd
Puja inicial
Valor Total: Recuerdo Inolvidable
El estudiante debe residir en Baxter y asistir a la Escuela Primaria de Baxter, Escuela Intermedia Forestview, o al Centro de Aprendizaje Warrior
Puja inicial
Valor Total: Recuerdo inolvidable Vea más detalles sobre los requisitos:
Debe residir dentro del Distrito de Bomberos de Brainerd: Ciudad de Brainerd ~ Ciudad de Baxter
Municipios: Crow Wing, Long Lake, Nokay Lake, Oak Lawn, St. Mathias, No organizado/1ª evaluación
Todos los pasajeros deben ser de 1er grado en adelante
Puja inicial
Valor Total: $80
Donado por: Spa Quest
Incluye dos libros: Stepping into Growth y Finding the Beautiful You. Set de Pedicura, Alivio de Lavanda, Roll On Tranquilidad, Pulsera, Barra de Jabón, Barra de Loción, Estropajo de Baño, y Spray de Lavanda
Puja inicial
Valor Total: $114
Incluye: Botella Aislada, Taza Térmica, Cubeta y Sombrero
Puja inicial
Valor Total: $285
Donado por Riddles Jewelry
Puja inicial
Valor Total: $150
Donado por: Wing Wellness Medical Spa
Incluye: Taza, Vela y Tarjeta de Regalo de $100 a Wing Wellness Medical Spa
Puja inicial
Valor Total: $50
Donado por: Ye Old Pickle Factory
Cuello redondo talla XL
Puja inicial
Valor Total: $50
Donado por: Ye Old Pickle Factory
Sudadera talla M
Puja inicial
Valor Total: $397
Donado por: Hubbard Radio Brainerd
Incluye: 4 pases para Nickelodeon Universe, 4 Pases para Moose Mountain Adventure Golf, 4 Crayola Experience
Puja inicial
Valor Total: $64
2 Pases para Recorrer el Parque
Puja inicial
Valor Total: $230
Donado por: BIR
Incluye: 2 entradas para el 17th Streetcar Showdown Anual! Incluye Camping Rústico
Puja inicial
Valor Total: $130
Donado por: 3 Bears Waterpark
Incluye 4 Pases de Día para 3 Bears Waterpark en Baxter, MN
Puja inicial
Valor Total: $45
Incluye: $10 Poncho & Leftys, $10 Yesterdays Gone, $10 Dennis Drummond Wine Company, $10 Grizzlys GC, $5 Big Jays playcard
Puja inicial
Valor Total: $80
4 Pizzas Grandes donadas por Pizza Hut en Brainerd!
Puja inicial
Valor Total: $50
Puja inicial
Valor Total: $60
Certificado de Regalo válido para una pulsera permanente de Plata Esterlina o rellena de oro.
Puja inicial
Valor Total: $50
Donado por Waste Partners
Puja inicial
Valor Total: $25
Puja inicial
Valor Total: $300
Una noche de alojamiento para dos en North Hotel con desayuno
Restricciones: No válido en días festivos, fines de semana festivos o fines de semana de eventos especiales.
Puja inicial
Valor total: $45
Fecha de caducidad 12/15/25
Puja inicial
Valor total: $45
Fecha de caducidad 12/15/25
Puja inicial
Valor total: $50
Puja inicial
Valor total: $100
Puja inicial
Valor total: $50
Diseño e Impresión Digital Ink
Puja inicial
Valor Total: $600
Incluye de forma gratuita lo siguiente:
Limpieza Completa
Examen Integral
4 Radiografías Interproximales
Una Radiografía Panorámica
Puja inicial
Valor Total: $100
Puja inicial
Valor Total: $100
Puja inicial
Valor Total: $100
Puja inicial
Valor Total: $100
Puja inicial
Total Value: $100
Puja inicial
Total Value $100
Beautiful sign donated by Pequot Tool & Manufacturing
Puja inicial
Total Value $60
Donated by Mr. Tire
Puja inicial
Total Value: $120
Donated by: Cashwise Liquor of Brainerd
Puja inicial
Total Value: $51
Donated by Spirits of Nisswa
Includes: Bemidji German Blonde 4 PK 16 oz Can, Bemidji German Blonde 12 PK, and Mikes Lemonade Fresca Variety 12 PK
Puja inicial
Valor total: $226
Donado por Brainerd Sports & Marine
Incluye: Rhino Grip Pro, Storm Nylon Mitts, Cargador de batería impermeable Turbo M106E2
Puja inicial
Valor total: $64
Donado por Spirts of Nisswa
Incluye: vino blanco Sella Rosa Lima, vino blanco Sella Rosa Mango, Vodka Titos 1L y Vodka Titos 4PK 50 ML
Puja inicial
Valor total: $115
Donado por Cascade Med spa & laser Centre
Puja inicial
Valor total: $500
Incluye:
Evaluación de 1 adulto incluye:
Consultation con la Dra. Nancy Swenson
Examen neurológico
Examen ortopédico
Examen de la columna vertebral
Radiografía (si es necesario)
Informe de los resultados
la evaluación de 1 niño incluye:
Consultation con la Dra. Nancy Swenson
Examen neurológico/ortopédico
Evaluación postural
Informe de los resultados
Puja inicial
Valor total: $300
Incluido: 2 camisetas talla M, 1 par de pantalones talla M, 1 par de leggings talla S, 2 gorros.
Puja inicial
Valor total: $100
Incluye: Champú en seco, Champú y acondicionador de reparación de la estructura
Puja inicial
Valor total: $320
Donado por el Gran Casino
Puja inicial
Valor total: $375
Válido para 25 camisetas serigrafiadas de Minnesota T's.
Cualquier color de camiseta - Hasta 3 colores de impresión
Válido para un pedido de 25 camisetas de stock únicamente.
Incluye 1 ubicación, tarifa de arte básica de 1 hora, tarifas de pantalla y costos de configuración.
Caduca: 16/10/26
