Shadow Hills Riding Club ofrece Equitación Terapéutica Adaptativa a través de un modelo de reserva mensual que respalda la consistencia, la atención individualizada y la programación cuidadosa.

Esta reserva mensual incluye:

Hasta cuatro reservas semanales de lecciones de 45 minutos

Inscripción limitada para respaldar la instrucción enfocada

Programación basada en el clima y la disponibilidad del programa

Coordinación continua para respaldar el progreso del jinete

Esta estructura nos permite mantener la calidad, el cuidado y la atención que definen nuestro programa.