Antes de comenzar su viaje con nuestras Lecciones de Equitación Terapéutica Adaptativa, todos los nuevos jinetes deben completar una evaluación. Esta sesión única permite a nuestros instructores experimentados evaluar sus habilidades, metas y necesidades únicas. Durante la evaluación, haremos lo siguiente: • Conocerte y discutir tus metas para la equitación terapéutica. • Evaluar tus habilidades físicas, emocionales y cognitivas para garantizar la mejor experiencia posible. • Asignarte un caballo que complemente tus necesidades y habilidades. La evaluación nos ayuda a crear un plan personalizado adaptado a tu crecimiento y éxito. Una vez completada, estarás listo para unirte a nuestras lecciones semanales y comenzar tu viaje con Shadow Hills Riding Club! Si tienes preguntas o necesitas ayuda para programar tu evaluación, no dudes en llamarnos al 2137610549. ¡Esperamos darte la bienvenida a nuestra comunidad!
Nuestras Lecciones de Equitación Terapéutica Adaptativa Individual ofrecen una experiencia de apoyo diseñada para satisfacer las necesidades únicas de cada jinete. Estas sesiones de 45 minutos están diseñadas para ayudar a los jinetes a construir confianza, mejorar la fuerza física y fomentar el crecimiento emocional a través de la conexión terapéutica con los caballos. Durante la lección, los jinetes: • Trabajarán con un instructor calificado en un ambiente seguro y acogedor. • Participarán en actividades para mejorar la coordinación, el equilibrio y las habilidades motoras. • Construirán confianza y conexión con nuestros caballos de terapia especialmente entrenados. Ten en cuenta: Los jinetes deben completar una Evaluación antes de reservar lecciones. Visita nuestra sección de Evaluación para obtener más información. ¡Estamos emocionados de ayudarte a descubrir el poder curativo de la equitación terapéutica con Shadow Hills Riding Club!
Shadow Hills Riding Club ofrece Equitación Terapéutica Adaptativa a través de un modelo de reserva mensual que respalda la consistencia, la atención individualizada y la programación cuidadosa.
Esta reserva mensual incluye:
Esta estructura nos permite mantener la calidad, el cuidado y la atención que definen nuestro programa.
