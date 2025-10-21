<span>Subasta silenciosa de otoño 2025 del Teatro Shore Thing</span>

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
¡Estancia nocturna en un hotel de lujo a un paso del paseo marítimo? ¿Por qué no? Válida hasta el 16 de mayo, una noche en habitación King en Bungalow Hotel en Long Branch, NJ. Hermosas habitaciones con tiendas y restaurantes estupendos a poca distancia. Tú vas a querer quedarte con esto para ti, aunque también es un gran regalo. https://www.bungalowhotel.net/
Puja inicial
¡4 (¡CUATRO!) entradas para cualquier espectáculo en NJ Rep para la próxima temporada. Úsalas todas de una vez o divídelas en varias funciones, ¡también son un gran regalo! Valor: $260
Puja inicial
Shore Thing Theater ofrece clases de Introducción a la Improvisación varias veces a lo largo del año. Gana este artículo y obtén entrada gratuita a un ciclo de clases (usualmente de 6 u 8 semanas). ¡Ven a descubrir tu parte cómica interior, está ahí, ¡lo sabemos!
Puja inicial
2 Entradas: Estas clases se imparten con corazón y arraigadas en la tradición, cada clase está inspirada en las técnicas que Cassie aprendió trabajando y estudiando como fabricante de pasta desde 2018. Ya sea estirando cavatelli o formando tortellini, la pasión de Cassie es contagiosa, ¡reirás, aprenderás y saldrás lleno (en todos los sentidos). Invita a tus amigos, trae a tu familia y descubre por qué todo el mundo está obsesionado con Bee's Pasta Co. ($150 Valor)
Puja inicial
Descubre lo inesperado con nuestras Cajas de Misterio cuidadosamente seleccionadas. Cada caja ofrece una selección única que PUEDEN incluir:
-cristales y piedras preciosas,
-herramientas de limpieza para trabajos energéticos
-joyas basadas en intenciones,
-velas aromáticas hechas a mano
-pegatinas y otros artículos especiales!
Cada caja también contiene una carta de oráculo misteriosa con un mensaje único elegido especialmente para ti, añadiendo una capa de guía y conexión a tu experiencia.
Cada Caja de Misterio está diseñada para ofrecer un viaje único, perfecto para regalar, mejorar tu práctica espiritual o darte un capricho. Con cada apertura, descubrirás tesoros que te inspirarán, elevarán y te alinearán con la magia del momento.
Puja inicial
Nah, no estamos siendo groseros. Pero si quieres alejarte de todo, la jugadora de CSz Mona, una agente de viajes real, te proporcionará un itinerario completo de viaje para un próximo viaje. Ella tiene las habilidades para encontrar los lugares geniales para visitar y comer, deja que haga tu viaje aún mejor.
Puja inicial
Gana este artículo y llévate a casa un jersey Jersey Shore autografiado por ComedySportz. Tú eliges, rojo o azul. Conseguiremos que la mayor cantidad posible de nuestros jugadores firmen sus John Hancocks (o sus Ria Torricellis) y podrás ser dueño orgulloso de un auténtico jersey Jersey.
Puja inicial
Bueno, esa es una forma de describir esto, un ravioli de ganchillo hecho especialmente para ti por la hija de la jugadora de CSz, Ana. Este es completamente libre de gluten y cero calorías (creemos...no había etiqueta nutricional en el ovillo de hilo).
Puja inicial
El jugador de CSz Mitchell tiene un ojo agudo para la vida silvestre. Te permiten llevarte a casa una de las fotos de vida silvestre publicadas (como este INCREÍBLE PÁJARO), impresa y enmarcada especialmente para ti. A un tamaño razonable, eso sí. Vamos, no pidas un mural del tamaño de la pared.
Puja inicial
La jugadora de CSz Stacy sabe que está haciendo más frío, pero maldita sea, ella no puede esperar a que llegue el verano de nuevo. Así que está donando un trío de súper juguetes de agua al aire libre de lujo valorados en más de $500. Conjunto de inflables para choque de barrigas de sumo, enorme tobogán de agua resbaladizo para el patio trasero y un gran flotador de piscina motorizado en forma de T-Rex. Estos serían un regalo INCREÍBLE para cualquiera que también esté harto del frío.
Puja inicial
¡ESTE ES TU PASE DE ACCESO TOTAL! Este artículo te dará derecho a la entrada gratuita a cualquier partido regular de ComedySportz en 2026. Sí, así es... simplemente entras, dices tu nombre en la taquilla, y te recibiremos con purpurina y te daremos la bienvenida sin costo alguno. Excepto sin la purpurina. Es imposible de limpiar.
Puja inicial
La jugadora de CSz Susan dirige Yes And Metuchen (YAM), donde enseña improvisación a la gente de Brainy Boro. Tú también puedes tomar una clase YAM de seis semanas con este artículo (el horario todavía se está finalizando pero se espera que las clases comiencen en enero). Lo siento, solo YAM... puré de papas no incluido.
Puja inicial
¡Ser brillante no es solo para las vacaciones! Coordina una fecha y hora con la jugadora de CSz Emily, y ella... no sé la palabra... ¡instalará? cabello de hada para ti y hasta tres de tus amigos. Brillarás como... no sé, algo brillante.
Puja inicial
Esa es la sección de DUMBO en Brooklyn, hogar de The Rat Theater, donde juega ComedySportz New York City. Aquí tienes cuatro boletos para ver un partido de CSzNYC (para que puedas tachar una ciudad más de CSz que has visitado en tu cartón de bingo).
Puja inicial
El jugador retirado de CSz Adam construyó nuestros maravillosos bancos rojos y azules en los que se sientan los equipos cada semana. Pero podemos hacerlo aún mejor. Démonos nombres a los bancos... tú puedes elegir qué banco y qué nombre. Si quieres ser ingenioso, podrías incluso ponerle el nombre del receptor de los Cincinnati Reds... sí, así es, podríamos terminar con el banco de Johnny Bench. Estos derechos de nombramiento son válidos para todo 2026.
Puja inicial
Cerramos cada partido con una ronda de juegos de palabras. Bueno, ahora, para un partido de tu elección, TÚ puedes darnos todas las sugerencias de juegos de palabras. ¿Quieres vernos hacer juegos de palabras sobre el camión de Hess? ¡Lo haremos! ¿Quieres juegos de palabras sobre bollos de canela? ¡Claro, te daremos juegos de palabras con bollos, cariño! Tú controlas sobre qué haremos juegos de palabras, ¡y haremos juegos de palabras con ello!
Puja inicial
Espera un momento, creo que se supone que debería ser conocer y saludar. (consulta notas) sí, este artículo te da derecho a echar un vistazo detrás del telón (literalmente, puedes ver lo que hay detrás de nuestras puertas de backstage) y tener un encuentro y saludo con el elenco de uno de nuestros próximos espectáculos. Ya sea antes o después de nuestro partido, tú decides. Nota: CSz Jersey Shore no se hace responsable de cualquier ofensividad o excesiva sudoración de jugadores si el encuentro y saludo se hace después del partido.
Puja inicial
¿Quién no quiere alguna salsa fresca y única? En serio, ¿cuándo no es un buen momento para unos totopos y dip? Mitchell hará algunas tandas de salsas únicas solo para ti (puedes compartir o no, eso depende de ti). ¡Cómetelas enseguida o congélalas por un tiempo, también depende de ti!
Puja inicial
Además de su trabajo diario y de dirigir este local por cuenta propia, Ria también encuentra tiempo para hacer licor casero. Con este premio, ella te hará una botella (o frasco) de tu propio licor casero. Elige entre: Kahlua, Baileys, Amaretto, Coquito o Licor de Jengibre. Oh sí, más de 21 años para este, por favor.
Puja inicial
El jugador de CSz Matt compra demasiadas cosas pequeñas (porque le encanta encontrar una gran oferta). ¡Ahora tú puedes beneficiarte de su exceso de compras! Matt te enviará un artículo mensualmente (durante 6 meses) que coincida con cualquier gran oferta que encuentre, a veces una batería recargable, a veces una decoración de Halloween genial, ¡quién sabe! Te prometemos que no estará vivo... probablemente. Puedes tener tu artículo enviado a ti o recogerlo de Matt en persona en el teatro.
Puja inicial
¡Es tan brillante! Este lote de collares, pendientes, etc., también viene con su propio estuche. Pero comprador tenga cuidado... es joyería de disfraz, no oro y gemas reales. ¡Pero sigue siendo brillante!
Puja inicial
Este lote es la mayoría de lo que necesitas para un increíble tablero de embutidos. Se incluyen todos los elementos que no requieren refrigeración: galletas, pan, nueces, chutney, spreads, etc. ¡Agrega tus carnes y quesos favoritos y estarás listo para disfrutar!
Puja inicial
El equipo de CSz realiza un intercambio de regalos de elefante blanco cada diciembre. Este año, hemos comprado un regalo extra, y ese regalo es para ti. ¡Así es, tendrás nuestros sobrantes! ¿Será un inodoro en cuclillas? ¿Una almohada con la cara de Nic Cage en ella? Estos son ambos artículos legítimos que han cambiado de manos en intercambios de elefantes blancos anteriores. ¿Quién sabe con qué te podrías quedar al final?
Puja inicial
No tienes que ser vanidoso... el jugador de CSz Lex creará una canción personalizada solo para ti. Tú eliges el tema, qué deseas en la canción, y Lex lo hará realidad. Recibirás un archivo de audio de la canción, e incluso Lex la interpretará en el medio tiempo de uno de nuestros partidos (él no sabe sobre esa última parte, ¡pero será una sorpresa divertida para él!).
Puja inicial
Este artículo otorga al ganador dirigir al jugador de CSz Mitch para crear una canción personalizada solo para ti. Puede ser autobiográfica, o sobre tu flor favorita y por qué es una margarita, o sobre tu gato favorito llamado Daisy. O incluso, enloquece y pide una canción que no tenga nada que ver con margaritas. El equipo la interpretará para ti en el medio tiempo de uno de nuestros partidos.
Puja inicial
Así es como funciona esto. Dile a Mitchell jugador de CSz (y a su compañero Dan) tus gustos musicales, y ellos crearán una lista de reproducción personalizada solo para ti. Incluso podrían incluir algunos artistas que no has escuchado. Tú eliges si quieres esta lista de reproducción en una aplicación o en un casete de audio de la vieja escuela. El lápiz para rebobinar no está incluido.
Puja inicial
¿Qué hay en esta bolsa con la marca Shore Thing Theater? ¡Bueno, es una variedad de imanes, botones y pegatinas de Shore Thing Theater y ComedySportz! ¡Incluso viene con palas rojas y azules! ¡Tanto merchandising!
Puja inicial
¿Quieres ser advertido con un tono audible ominoso cada vez que tía Sally llame? O tal vez quieras que las llamadas de tu amor suenen con su nombre real. Sea lo que sea, el jugador de CSz Lex creará un tono de llamada personalizado para tu teléfono.
Puja inicial
Nuestra propia experta en presentaciones, Mona, se ha ofrecido a preparar una presentación de PowerPoint personalizada para ti. Úsala para impresionar a tu jefe, úsala para convencer a tus hijos por qué deberían hacer más tareas en casa, depende de ti.
Puja inicial
¿Recuerdas esa presentación de PowerPoint personalizada del último artículo? Bueno, con esta, Mona te dará (y a tu equipo si así lo deseas) una formación individual de 45 minutos sobre sus mejores prácticas, consejos y trucos en PowerPoint. Coordina con Mona en un horario y te convertirá en un maestro de PowerPoint.
Puja inicial
La jugadora de CSz, Mona, una foodie certificada por ella misma, preparará una caza del tesoro personalizada para foodies en la ciudad de tu elección. Además, Helen Hunt, si de alguna manera estás leyendo esto, seguramente puedes hacer una oferta.
Puja inicial
El jugador de CSz, Mitchell, pasa sus noches inventando cosas en nuestro campo, pero durante el día, es todo sobre los peques. Así es, Mitchell es un educador de infancia temprana experimentado, y ofrece mantener un ojo (o dos) en tus hijos para que puedas pasar una noche fuera (quizás un sábado para ver un partido de CSz, solo digo').
Puja inicial
¿Simplemente no te gusta el nombre de Scott? ¿Se parece más a un Alex para ti? O demonios, ¿quieres renombrarlo con algo completamente diferente, como Patata? Ganar este artículo de subasta te da el poder de renombrar a uno de nuestros jugadores durante seis meses. Cada vez que participen en el partido, ya sea jugando, arbitrando o en tecnología, serán dirigidos por este nuevo nombre que les impongas (sin olvidar nuestra violación de Límite de Campo, por supuesto). Tú eliges el jugador, tú eliges el nuevo nombre.
Puja inicial
¿Conoces esa presentación de diapositivas que reproducimos antes de cada partido? Bueno, ahora TÚ puedes ser la estrella de tu propia diapositiva. O puedes poner a tu gato mascota Lucy en la presentación. Lo que desees (tomando en cuenta la violación de límites del campo), crearemos una diapositiva personalizada dictada por ti, para ejecutarla en rotación regular a lo largo del año.
Puja inicial
Hazte a un lado, Hallmark, la propia Jen Kitchen de CSz ha hecho a mano una docena de tarjetas de felicitación para ti. Estas están en blanco por dentro para que puedas usarlas para cumpleaños, graduaciones, Día del Árbol... ¡lo que desees!
Puja inicial
Even CSz player Kevin! You pick the movie, and Kevin will provide you with a Siskel and Ebert-worthy review. Get his thoughts on your favorite film, or make him sit through the worst movie ever (we would never suggest such a thing, right?).
Puja inicial
You're watching a ComedySportz match, and your sister is playing but her team isn't winning. This auction item bestows upon you five extra points to give her team, no questions asked. Valid at any regular ComedySportz match in 2026, playable any time between when the players are introduced and when the final score is announced.
Puja inicial
Hold on there, Tina Turner, not quite. But we WILL be your private improv players. That's right, we'll do a 30 minute local private match just for you and your friends. Or heck, just for you if you want to be the only one in the audience, it's all good to us!
Puja inicial
The Herbst Theater is our venue, named after JSAC founding member Herb Herbst. But on Saturday nights, it's transformed to a sporting arena where two teams battle it out for improv comedy dominance. Win the chance to have our space named for YOU every Saturday night for the year! We'll welcome our loyal fans not just to the match, but to watch ComedySportz Jersey Shore play in the Henrietta Atwood Arena. Note: this auction item is open to all people, not just those named Henrietta Atwood. We'll sub in the winner's name for Henrietta's. That's how this works.
Puja inicial
Product Name: Kiki's Delivery Service Jiji in Town Clock (Diorama Style)
Series: Kiki's Delivery Service
Manufacturer: Benelic
Dimensions (approx.): 80 x 135 x 55 mm | 3.1" x 5.3" x 2.2"
Weight: 170g
Material: Polyester resin
$100 Value
(Supposedly the clock works - I've yet to test this out but I will report back when I do - Tati)
Puja inicial
Vintage Morton Salt Girl Mug with 1914 Brand design: Made in Japan. Bundled with Locally Made Artisanal KOSHER Salt by Asbury Park Sea Salt Co.
Puja inicial
Vintage Morton Salt Girl Mug with 1921. Brand design: Made in Japan. Bundled with Locally Made Artisanal FLAKE Salt by Asbury Park Sea Salt Co.
Puja inicial
A fun Rook Coffee Mug (clear with green writing and accents) bundled with YOUR CHOICE of Rook Coffee Beans OR Rook Cold Brew. (Not both, sorry this one's coming out of my pocket and I'm poor lol)
Puja inicial
These two are not a set, BUT don't they look related?
- Vintage 1970s Hornsea Heirloom Teapot. Made in England.
-Vintage drip glaze mug. Made in Japan. (Can't find much info on this one but its cute)
-I'll throw in some Green Tea, hows that?
Puja inicial
Get your 80s on with this Vintage Members Only Jacket. Sized Medium (More details to come)
Puja inicial
Get your 80s on with this Vintage Members Only Jacket. Sized Medium (More details to come)
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!