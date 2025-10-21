<span>Subasta silenciosa de otoño 2025 del Teatro Shore Thing</span>

Descubre lo inesperado con nuestras Cajas de Misterio cuidadosamente seleccionadas. Cada caja ofrece una selección única que PUEDEN incluir:





-cristales y piedras preciosas,

-herramientas de limpieza para trabajos energéticos

-joyas basadas en intenciones,

-velas aromáticas hechas a mano

-pegatinas y otros artículos especiales!





Cada caja también contiene una carta de oráculo misteriosa con un mensaje único elegido especialmente para ti, añadiendo una capa de guía y conexión a tu experiencia.





Cada Caja de Misterio está diseñada para ofrecer un viaje único, perfecto para regalar, mejorar tu práctica espiritual o darte un capricho. Con cada apertura, descubrirás tesoros que te inspirarán, elevarán y te alinearán con la magia del momento.