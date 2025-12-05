Town of Merrillville Parks & Recreation

Organizado por

Town of Merrillville Parks & Recreation

Acerca de este evento

Silent Party - Celebrando la Inclusión y la Conciencia

6600 Broadway

Merrillville, IN 46410, USA

Todavía es una gran oferta
$10

Todos los ingresos benefician a Programas Sociales para Diferentes Capacidades en el Centro Comunitario.

Sección VIP 1 - 2pm-4pm
$125

Queda 1

Este es un boleto de grupo, incluye 101 boletos

Un grupo de 10 se instalará en el Salón VIP. Incluye Servicio de Bar de Jugos cerca de la cabina del DJ. Solo hay 1 paquete disponible.


Todos los ingresos benefician a Programas Sociales para Diferentes Capacidades en el Centro Comunitario.

Sección VIP 1 - 2pm-4pm
$125
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Un grupo de 10 se instalará en el Salón VIP. Incluye Servicio de Bar de Jugos cerca de la cabina del DJ. Solo hay 1 paquete disponible.


Todos los ingresos benefician a Programas Sociales para Diferentes Capacidades en el Centro Comunitario.

Sección VIP 1 - 5pm-7pm
$125
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Un grupo de 10 se instalará en el Salón VIP. Incluye Servicio de Bar de Jugos cerca de la cabina del DJ. Solo hay 1 paquete disponible.


Todos los ingresos benefician a Programas Sociales para Diferentes Capacidades en el Centro Comunitario.

Sección VIP 2 - 5pm-7pm
$125
Este es un boleto de grupo, incluye 1010 boletos

Grupo de 10 se instalará en el Salón VIP. Incluye servicio de Bar de Jugos cerca de la cabina de DJ. Solo 1 paquete disponible.


Todos los ingresos benefician a Programas Sociales para Diferentes Habilidades en el Centro Comunitario.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!