A white background frames the text "Silver City Day 2026 PARADE AND FESTIVAL" in blue, stylized lettering.
Argentine Betterment Corporation

Organizado por

Argentine Betterment Corporation

Acerca de este evento

Registro de Vendedores del Día de la Ciudad de Plata

S 29th St & Strong Ave

Kansas City, KS 66106, USA

Vendedor de Comida y Bebida con Ánimo de Lucro
$75

Incluye un stand de 10X10 para un vendedor de comida y bebida con ánimo de lucro

No podemos garantizar un lugar específico

No podemos garantizar acceso a electricidad

Vendedor de Comida y Bebida Sin Ánimo de Lucro
$60

Incluye un stand de 10X10 para un vendedor de comida y bebida sin ánimo de lucro

No podemos garantizar un lugar específico

No podemos garantizar acceso a electricidad

Vendedor con Ánimo de Lucro
$65

Incluye un stand de 10X10 para un vendedor con ánimo de lucro NO vendiendo comida

No podemos garantizar un lugar específico

No podemos garantizar acceso a electricidad

Vendedor Sin Ánimo de Lucro
$50

Incluye un stand de 10X10 para un vendedor sin ánimo de lucro NO vendiendo comida

No podemos garantizar un lugar específico

No podemos garantizar acceso a electricidad

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