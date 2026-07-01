Registro de Vendedores del Día de la Ciudad de Plata

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Acerca de este evento
Incluye un stand de 10X10 para un vendedor de comida y bebida con ánimo de lucro
No podemos garantizar un lugar específico
No podemos garantizar acceso a electricidad
Incluye un stand de 10X10 para un vendedor de comida y bebida sin ánimo de lucro
No podemos garantizar un lugar específico
No podemos garantizar acceso a electricidad
Incluye un stand de 10X10 para un vendedor con ánimo de lucro NO vendiendo comida
No podemos garantizar un lugar específico
No podemos garantizar acceso a electricidad
Incluye un stand de 10X10 para un vendedor sin ánimo de lucro NO vendiendo comida
No podemos garantizar un lugar específico
No podemos garantizar acceso a electricidad
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