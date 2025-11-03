Singing Creek Educational Center

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Singing Creek Educational Center

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Ventas cerradas

<p>Subasta de Colchas para el Centro Educativo Singing Creek</p>

Lugar de recogida

1440 W 26th Ave, Eugene, OR 97405, USA

Edredón de Regazo Verde Brillante item
Edredón de Regazo Verde Brillante item
Edredón de Regazo Verde Brillante item
Edredón de Regazo Verde Brillante
$50

Puja inicial

Edredón de Regazo Verde Brillante
42” x 52”   ($50)
Acolchado a máquina.  Un toque de color para cualquier habitación.

Edredón Grande de Regazo en Colores de Otoño item
Edredón Grande de Regazo en Colores de Otoño item
Edredón Grande de Regazo en Colores de Otoño item
Edredón Grande de Regazo en Colores de Otoño
$50

Puja inicial

Edredón Grande de Regazo en Colores de Otoño

58” x 74”    ($50)
Colores cálidos de otoño, acolchado a máquina.  Un acogedor acento para el sofá.

Edredón Lone Star item
Edredón Lone Star item
Edredón Lone Star
$100

Puja inicial

Edredón Lone Star
76” x 76”    ($100)
Un patrón clásico hecho de material de reproducción, este bonito edredón iluminará tu cama.

Twinkling Stars Quilt item
Twinkling Stars Quilt item
Twinkling Stars Quilt item
Twinkling Stars Quilt
$55

Puja inicial

53.5" x 72"

This sweet quilt is perfect for warming a lap or for a toddler bed. Colorful stars with a purple border edged in blue.

Mantel de Mesa de Otoño item
Mantel de Mesa de Otoño item
Mantel de Mesa de Otoño item
Mantel de Mesa de Otoño
$45

Puja inicial

Mantel de Mesa de Otoño

51”  x 21.5”   

¡Ilumina tu mesa! Colores suaves de otoño en tonos melocotón y verdes. Acolchado a máquina.


Colgante de Pared de Corazones Rosados item
Colgante de Pared de Corazones Rosados item
Colgante de Pared de Corazones Rosados
$25

Puja inicial

Colgante de Pared de Corazones Rosados
24” x 24”    ($25)
Encantador topper de mesa o colgante de pared acolchado a mano con corazones rosados.

Spring Squares Table Runner item
Spring Squares Table Runner item
Spring Squares Table Runner
$45

Puja inicial

63” x 21.5”  
Beautiful Spring colors. Perfect for a long table or to drape over a smaller table.  Machine quilted.  

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