<p>Subasta de Colchas para el Centro Educativo Singing Creek</p>

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Acerca de este evento
Puja inicial
Edredón de Regazo Verde Brillante
42” x 52” ($50)
Acolchado a máquina. Un toque de color para cualquier habitación.
Puja inicial
Edredón Grande de Regazo en Colores de Otoño
58” x 74” ($50)
Colores cálidos de otoño, acolchado a máquina. Un acogedor acento para el sofá.
Puja inicial
Edredón Lone Star
76” x 76” ($100)
Un patrón clásico hecho de material de reproducción, este bonito edredón iluminará tu cama.
Puja inicial
53.5" x 72"
This sweet quilt is perfect for warming a lap or for a toddler bed. Colorful stars with a purple border edged in blue.
Puja inicial
Mantel de Mesa de Otoño
51” x 21.5”
¡Ilumina tu mesa! Colores suaves de otoño en tonos melocotón y verdes. Acolchado a máquina.
Puja inicial
Colgante de Pared de Corazones Rosados
24” x 24” ($25)
Encantador topper de mesa o colgante de pared acolchado a mano con corazones rosados.
Puja inicial
63” x 21.5”
Beautiful Spring colors. Perfect for a long table or to drape over a smaller table. Machine quilted.
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