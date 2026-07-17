Sip & Saddle 2026

Concede entrada al evento con acceso a todas las comodidades y actividades, incluido un refrigerio ligero y un boleto para una bebida, acceso a la cabina fotográfica del Punk Pony Club y la Experiencia VIP con Caballos: 10 minutos de manipulación personalizada y cuidado de uno de nuestros ponis rescatados.

Concede entrada al evento con acceso a todas las comodidades y actividades, incluido un refrigerio ligero y un boleto para una bebida, acceso a la cabina fotográfica del Punk Pony Club y la Experiencia VIP con Caballos: 10 minutos de manipulación personalizada y cuidado de uno de nuestros ponis rescatados.

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