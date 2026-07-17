Sip & Saddle 2026

Concede entrada al evento con acceso a todas las comodidades y actividades, incluido un refrigerio ligero y un boleto para una bebida, acceso a la cabina fotográfica del Punk Pony Club y la Experiencia VIP con Caballos: 10 minutos de manipulación personalizada y cuidado de uno de nuestros ponis rescatados.
Concede entrada al evento con acceso a todas las comodidades y actividades, incluido un refrigerio ligero y un boleto para una bebida, acceso a la cabina fotográfica del Punk Pony Club y la Experiencia VIP con Caballos: 10 minutos de manipulación personalizada y cuidado de uno de nuestros ponis rescatados.
Community Ticket
$25
Concede entrada al evento con acceso a todas las comodidades y actividades, incluido un refrigerio ligero y un boleto para una bebida, acceso a la cabina fotográfica del Punk Pony Club y la Experiencia VIP con Caballos: 10 minutos de manipulación personalizada y cuidado de uno de nuestros ponis rescatados.
Concede entrada al evento con acceso a todas las comodidades y actividades, incluido un refrigerio ligero y un boleto para una bebida, acceso a la cabina fotográfica del Punk Pony Club y la Experiencia VIP con Caballos: 10 minutos de manipulación personalizada y cuidado de uno de nuestros ponis rescatados.
Become a Sponsor: Chief Potato Officer
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
Incluye 8 boletos de beneficios. Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales del evento. Apoya 10 boletos de beneficio con precio reducido.
Incluye 8 boletos de beneficios. Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales del evento. Apoya 10 boletos de beneficio con precio reducido.
Become A Sponsor: The Shermanator
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
Incluye 6 boletos de beneficios. Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales del evento. Apoya 5 boletos de beneficio con precio reducido.
Incluye 6 boletos de beneficios. Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales del evento. Apoya 5 boletos de beneficio con precio reducido.
Become A Sponsor: Trailblazer Reba
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Incluye 4 boletos de beneficios. Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales del evento. Apoya 2 boletos de beneficio con precio reducido.
Incluye 4 boletos de beneficios. Reconocimiento como patrocinador en todos los materiales del evento. Apoya 2 boletos de beneficio con precio reducido.
Añadir una donación para Pony Up Rescue Collective Inc
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