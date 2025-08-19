Dress for Success Luzerne County

Organizado por

Dress for Success Luzerne County

Acerca de este evento

Sip-N-Shop en Hazleton

8 W Broad St

Hazleton, PA 18201, USA

Admisión General
$20

La admisión incluye estacionamiento, un cóctel de la firma y refrigerios ligeros, y acceso al área de compras.

¡Compra Hasta Caer! Patrocinador Presentador
$1,000

Incluye:

Reconocimiento de logotipo en promociones del evento

Publicación dedicada en redes sociales con logotipo

Oportunidad de dirigirse a los asistentes en el evento

6 admisiones gratuitas de acceso temprano

Patrocinador de Terapia Minorista
$500

Incluye:

Reconocimiento en promociones del evento

Publicación dedicada en redes sociales

4 admisiones gratuitas de acceso temprano

Patrocinador de un Toque de Glamour
$250

Incluye:

Reconocimiento en el evento

2 admisiones gratuitas de acceso temprano

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!