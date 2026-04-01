Friends Of Jean Webster Inc

Organizado por

Friends Of Jean Webster Inc

Acerca de este evento

Recaudación de fondos inaugural para abastecer la cocina de la hermana Jean

1900 Pacific Ave

Atlantic City, NJ 08401, USA

Admisión General
$150
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Gratuito
Patrocinador de Utensilios
$300

Incluye logo en las pantallas y publicación en redes sociales.

Patrocinador de Delantal
$500

Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador incluyendo: comunicación y marketing del evento. Incluye 1 boleto.

Patrocinador de Jardín
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador incluyendo: comunicación y marketing del evento. Listado destacado en el sitio web del evento y un enlace al sitio web de la organización por un año. Listado en el folleto del evento.

Patrocinador de Despensa
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador, incluyendo: señalización en el evento, comunicación y marketing del evento. Listado premier en el sitio web del evento y un enlace al sitio web de la organización por un año. Anuncio de media página en el folleto digital e impreso del evento.

Patrocinador de Cocina
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador, incluyendo: señalización en el evento, comunicación y marketing del evento. Listado premier en el sitio web del evento y un enlace al sitio web de la organización por un año. Anuncio de página completa en el folleto digital e impreso del evento.

Patrocina a un Empleado
$150

Tu patrocinio apoya a un miembro del personal de Sister Jean para asistir.

Añadir una donación para Friends Of Jean Webster Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!