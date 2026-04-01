Recaudación de fondos inaugural para abastecer la cocina de la hermana Jean

Acerca de este evento
Incluye logo en las pantallas y publicación en redes sociales.
Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador incluyendo: comunicación y marketing del evento. Incluye 1 boleto.
Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador incluyendo: comunicación y marketing del evento. Listado destacado en el sitio web del evento y un enlace al sitio web de la organización por un año. Listado en el folleto del evento.
Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador, incluyendo: señalización en el evento, comunicación y marketing del evento. Listado premier en el sitio web del evento y un enlace al sitio web de la organización por un año. Anuncio de media página en el folleto digital e impreso del evento.
Asientos reservados. Reconocimiento como patrocinador, incluyendo: señalización en el evento, comunicación y marketing del evento. Listado premier en el sitio web del evento y un enlace al sitio web de la organización por un año. Anuncio de página completa en el folleto digital e impreso del evento.
Tu patrocinio apoya a un miembro del personal de Sister Jean para asistir.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!