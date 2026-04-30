Donaciones del sitio para visitas grupales

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Acerca de este evento
Breves recorridos guiados centrados en la historia del lugar, la ecología y el enfoque de apoyo comunitario. Estos recorridos son solo informativos—no incluyen trabajo de apoyo, servicio o actividades prácticas.
Nuestros recorridos, talleres y actividades de bienestar adicionales se ofrecen en un horario muy limitado (normalmente una vez al mes). Estos programas no forman parte de nuestras ofertas principales y se programan solo cuando el personal y los facilitadores asociados tienen capacidad.
Duración: 30–45 minutos
Tamaño del grupo: Hasta 20 participantes
$5 por participante adicional más de 20
30 minutos adicionales
Puede ser necesario tiempo extendido para preguntas y respuestas o discusiones de reflexión
Solo marcar si ya está confirmado
Un taller adicional de 45 minutos
$
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