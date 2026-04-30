El Paseo Community Garden

Organizado por

El Paseo Community Garden

Acerca de este evento

Donaciones del sitio para visitas grupales

944 W 21st St

Chicago, IL 60608, USA

Visita en grupo
$150

🌱 Recorridos por el jardín fuera de los domingos

Breves recorridos guiados centrados en la historia del lugar, la ecología y el enfoque de apoyo comunitario. Estos recorridos son solo informativos—no incluyen trabajo de apoyo, servicio o actividades prácticas.


Nuestros recorridos, talleres y actividades de bienestar adicionales se ofrecen en un horario muy limitado (normalmente una vez al mes). Estos programas no forman parte de nuestras ofertas principales y se programan solo cuando el personal y los facilitadores asociados tienen capacidad. 

Duración: 30–45 minutos
Tamaño del grupo: Hasta 20 participantes

Participantes adicionales
$5

$5 por participante adicional más de 20

Tiempo extendido
$40

30 minutos adicionales
Puede ser necesario tiempo extendido para preguntas y respuestas o discusiones de reflexión

Adicional de taller
$250

Solo marcar si ya está confirmado


Un taller adicional de 45 minutos

Temas

  • Día de servicio/ voluntariado
  • Polinizadores
  • Conceptos básicos de jardinería
  • Compostaje
  • Actividades de juego en la naturaleza
  • BioBlitz de ciencia ciudadana
  • Arte en la naturaleza (en colaboración con organizaciones artísticas locales sin ánimo de lucro)
  • Meditación, círculos de sanación con socios comunitarios


Materiales: Adicionales, según el tipo de taller y el tamaño del grupo

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