Donaciones del sitio para visitas grupales

🌱 Recorridos por el jardín fuera de los domingos

Breves recorridos guiados centrados en la historia del lugar, la ecología y el enfoque de apoyo comunitario. Estos recorridos son solo informativos—no incluyen trabajo de apoyo, servicio o actividades prácticas.





Nuestros recorridos, talleres y actividades de bienestar adicionales se ofrecen en un horario muy limitado (normalmente una vez al mes). Estos programas no forman parte de nuestras ofertas principales y se programan solo cuando el personal y los facilitadores asociados tienen capacidad.

Duración: 30–45 minutos

Tamaño del grupo: Hasta 20 participantes

