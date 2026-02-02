John Lewis Elementary PSCO

Acerca de este evento

Skiing Field Trip - February 2026

Tarifa de Excursión
$90

Por favor cambie la cantidad para reflejar el total de estudiantes de 5to grado en su hogar.  

Sponsor a Full Student Ski Trip
$90

If you'd like to sponsor the cost of a student ski trip, please do so here!


Si desea patrocinar el coste de un viaje de esquí para estudiantes, ¡puede hacerlo aquí!

Sponsor Half of a Student Ski Trip
$45

If you'd like to sponsor the half the cost of a student ski trip, please do so here!


Si desea patrocinar la mitad del coste de un viaje de esquí para estudiantes, puede hacerlo aquí.

Contribuciones Adicionales para Excursiones
$5

Si desea apoyar las excursiones para todos los estudiantes, hágalo en incrementos de $10!

