Sky’s Socios del Páncreas | Junta Directiva y Compromisos de Membresía Asesora

Acerca de las afiliaciones
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Consejo de Administración - Compromiso de Dar y Obtener en Gobierno
Los miembros del Consejo de Administración sirven como el cuerpo de gobierno de los Sky's Pancreas Partners, llevando la responsabilidad fiduciaria, supervisión estratégica y rendición de cuentas organizativa.
Como parte del servicio en el consejo, cada Director se compromete a cumplir con una expectativa definida de dar y/o obtener: una combinación de contribución financiera personal y/o recaudación de fondos facilitada que apoya la sostenibilidad de la organización.
Este compromiso refleja:
• Administración de gobernanza
• Liderazgo financiero
• Participación activa en el desarrollo de ingresos
• Alineación con nuestra hoja de ruta estratégica y prioridades fiscales
Los miembros del consejo marcan el tono.
Modelamos cómo se ve el liderazgo sostenible de una organización sin fines de lucro.
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Consejo Asesor - Compromiso de Dar y Obtener en Liderazgo Estratégico
Los miembros del Consejo Asesor sirven como socios estratégicos en el pensamiento, embajadores y contribuyentes de temas para los Sky's Pancreas Partners.
Si bien el Consejo Asesor no tiene autoridad de gobernanza, los miembros se comprometen a apoyar financieramente y abogar por la misión a través de una expectativa definida de dar y/o obtener.
Este compromiso refleja:
• Perspicacia y experiencia estratégica
• Expansión de la red y cultivo de asociaciones
• Abogacía por la misión en espacios profesionales y comunitarios
• Inversión financiera personal alineada con valores de liderazgo
Los miembros del consejo asesor ayudan a ampliar nuestra influencia, fortalecer la credibilidad y aumentar el acceso a oportunidades.
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