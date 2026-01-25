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Acerca de las afiliaciones

Sky’s Socios del Páncreas | Junta Directiva y Compromisos de Membresía Asesora

Compromiso de Dar/Obtener del Consejo de Administración
$45

Mensual

Consejo de Administración - Compromiso de Dar y Obtener en Gobierno

Los miembros del Consejo de Administración sirven como el cuerpo de gobierno de los Sky's Pancreas Partners, llevando la responsabilidad fiduciaria, supervisión estratégica y rendición de cuentas organizativa.

Como parte del servicio en el consejo, cada Director se compromete a cumplir con una expectativa definida de dar y/o obtener: una combinación de contribución financiera personal y/o recaudación de fondos facilitada que apoya la sostenibilidad de la organización.


Este compromiso refleja:

• Administración de gobernanza
• Liderazgo financiero
• Participación activa en el desarrollo de ingresos
• Alineación con nuestra hoja de ruta estratégica y prioridades fiscales


Los miembros del consejo marcan el tono.
Modelamos cómo se ve el liderazgo sostenible de una organización sin fines de lucro.

Compromiso de Dar/Obtener del Miembro del Consejo Asesor
$25

Mensual

Consejo Asesor - Compromiso de Dar y Obtener en Liderazgo Estratégico

Los miembros del Consejo Asesor sirven como socios estratégicos en el pensamiento, embajadores y contribuyentes de temas para los Sky's Pancreas Partners.


Si bien el Consejo Asesor no tiene autoridad de gobernanza, los miembros se comprometen a apoyar financieramente y abogar por la misión a través de una expectativa definida de dar y/o obtener.


Este compromiso refleja:

• Perspicacia y experiencia estratégica
• Expansión de la red y cultivo de asociaciones
• Abogacía por la misión en espacios profesionales y comunitarios
• Inversión financiera personal alineada con valores de liderazgo


Los miembros del consejo asesor ayudan a ampliar nuestra influencia, fortalecer la credibilidad y aumentar el acceso a oportunidades.

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