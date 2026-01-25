Sky’s Socios del Páncreas | Junta Directiva y Compromisos de Membresía Asesora

Consejo de Administración - Compromiso de Dar y Obtener en Gobierno

Los miembros del Consejo de Administración sirven como el cuerpo de gobierno de los Sky's Pancreas Partners, llevando la responsabilidad fiduciaria, supervisión estratégica y rendición de cuentas organizativa.

Como parte del servicio en el consejo, cada Director se compromete a cumplir con una expectativa definida de dar y/o obtener: una combinación de contribución financiera personal y/o recaudación de fondos facilitada que apoya la sostenibilidad de la organización.





Este compromiso refleja:

• Administración de gobernanza

• Liderazgo financiero

• Participación activa en el desarrollo de ingresos

• Alineación con nuestra hoja de ruta estratégica y prioridades fiscales





Los miembros del consejo marcan el tono.

Modelamos cómo se ve el liderazgo sostenible de una organización sin fines de lucro.