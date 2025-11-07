MS MOVE, Inc.

MS MOVE, Inc.

Acerca de este evento

Dormir fuera para ayudar a los patrocinadores de personas sin hogar.

825 W Capitol St

Jackson, MS 39203, USA

Patrocinador Principal
$2,500

Reconocido como socio líder en el Sleep-Out 2025, con colocación de logotipo en todos los materiales del evento, menciones en los medios y comunicados de prensa. Incluye un agradecimiento destacado en el video y reporte de seguimiento post-evento.

Patrocinador Comunitario
$1,000

Patrocinador de Apoyo
$500

Nombre incluido en el sitio web de Mississippi MOVE y en publicaciones de agradecimiento en redes sociales.

