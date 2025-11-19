Tienda en línea de Smith Station PTO

Acerca de esta tienda
Bingo Night Pepperoni Pizza Pack!
1 Large pizza
4 drinks - 2 waters / 2 juice
1 snack - candy or chip
Bingo Night Cheese Pizza Pack!
1 Large pizza
4 drinks - 2 waters / 2 juice
1 snack - candy or chip
Pepperoni Pizza ONLY
*Other concessions available to purchase in person
Pepperoni Pizza ONLY
*Other concessions available to purchase in person
Bingo Book includes 7 cards
*6 boards each
Colors may vary
$
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