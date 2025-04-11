Humo y Roble

Cada titular de boleto recibe una bolsa de regalo que incluirá un cigarro de cortesía y dos boletos de bebida de cortesía. Se podrán comprar cigarros y boletos para bebidas adicionales.
Cada titular de boleto recibe una bolsa de regalo que incluirá un cigarro de cortesía y dos boletos de bebida de cortesía. Se podrán comprar cigarros y boletos para bebidas adicionales.
Boletos en paquete - 2 Boletos
$85
¡Trae a un amigo! Cada titular de boleto recibe una bolsa de regalo que incluirá un cigarro de cortesía y dos boletos de bebida de cortesía. Se podrán comprar cigarros y boletos para bebidas adicionales.
¡Trae a un amigo! Cada titular de boleto recibe una bolsa de regalo que incluirá un cigarro de cortesía y dos boletos de bebida de cortesía. Se podrán comprar cigarros y boletos para bebidas adicionales.
Donación Sin Humo
$85
El humo del cigarro puede hacerte estornudar y toser. ¡Sin embargo, aún puedes ayudar a la causa! Dona $85 para ayudar a financiar becas Rotarias para los estudiantes del último año del condado de Independencia.
El humo del cigarro puede hacerte estornudar y toser. ¡Sin embargo, aún puedes ayudar a la causa! Dona $85 para ayudar a financiar becas Rotarias para los estudiantes del último año del condado de Independencia.
Añadir una donación para Rotary Club of Batesville
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!