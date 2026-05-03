¿Quieres ser intérprete? (A partir de 13 años)

El curso «¿Quieres ser intérprete?» está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para desarrollar su conciencia, su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas a través de la exploración del campo de la interpretación. Los estudiantes aprenderán sobre la cultura sorda, el papel de los intérpretes, la ética y el acceso lingüístico, al tiempo que debaten sobre situaciones reales y las responsabilidades propias del campo. Explorarán cómo funciona la comunicación entre diferentes idiomas y entornos, y reflexionarán sobre lo que se necesita para facilitar el acceso a otras personas. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una comprensión más profunda, profesionalismo y confianza a través de discusiones interactivas y la participación entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.