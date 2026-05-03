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¿Quieres ser intérprete? (A partir de 13 años)

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¿Quieres ser intérprete? A partir de 13 años
$100

El curso «¿Quieres ser intérprete?» está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para desarrollar su conciencia, su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas a través de la exploración del campo de la interpretación. Los estudiantes aprenderán sobre la cultura sorda, el papel de los intérpretes, la ética y el acceso lingüístico, al tiempo que debaten sobre situaciones reales y las responsabilidades propias del campo. Explorarán cómo funciona la comunicación entre diferentes idiomas y entornos, y reflexionarán sobre lo que se necesita para facilitar el acceso a otras personas. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una comprensión más profunda, profesionalismo y confianza a través de discusiones interactivas y la participación entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

¿Quieres ser intérprete? A partir de 13 años (miembro)
$75
Solo para miembros

El curso «¿Quieres ser intérprete?» está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para desarrollar su conciencia, su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas a través de la exploración del campo de la interpretación. Los estudiantes aprenderán sobre la cultura sorda, el papel de los intérpretes, la ética y el acceso lingüístico, al tiempo que debaten sobre situaciones reales y las responsabilidades propias del campo. Explorarán cómo funciona la comunicación entre diferentes idiomas y entornos, y reflexionarán sobre lo que se necesita para facilitar el acceso a otras personas. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una comprensión más profunda, profesionalismo y confianza a través de discusiones interactivas y la participación entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

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